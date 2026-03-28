MHP Genel Başkanı Bahçeli, soruları yanıtladı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere bugünkü siyasi iktidar, başta Dışişleri Bakanı da üstün bir gayret göstermek suretiyle barışın sağlanması, silahların susması ve huzura kavuşulması açısından önemli temaslarda bulunuyorlar." dedi.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partisinin Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP'nin Türk siyasi hayatına kazandırdığı Siyaset ve Liderlik Okulunun 23. döneminin idrak edildiğini belirten Bahçeli, şimdiye kadar eğitimlere katılan 800'e yakın kişinin mezun olduğuna dikkati çekti.

Partideki Prof. Dr. Mehmet Eröz ve Prof. Dr. Erol Güngör sınıflarında 40 kişinin bugün itibarıyla derslere başladığını, alanında uzman isimlerin katılacağı derslerle dünya ve Türkiye'deki gelişmeler üzerinde genel değerlendirmeler yapılacağını aktaran Bahçeli, eğitime katılanların 11 haftanın sonunda yapılacak değerlendirmeyle 23. dönem sertifikasını hak etmiş olacaklarını söyledi.

Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulunun Türk siyasetine örnek, öncü ve önderlik yapan bir kurum olarak hizmetine devam edeceğini belirtti.

Bir gazetecinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin sorusu üzerine Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini vurguladı.

Komşu ülkeler dahil, dünyada çatışmalara fırsat vermeyecek bir barış ve huzur ortamının tesisi için çaba sarf edildiğini bildiren Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere bugünkü siyasi iktidar, başta Dışişleri Bakanı da üstün bir gayret göstermek suretiyle barışın sağlanması, silahların susması ve huzura kavuşulması açısından önemli temaslarda bulunuyorlar. Şu ana kadar yapmış oldukları değerlendirmeler ışığında, Allah'a çok şükür, çevrede önemli şiddet olayları ve büyük çatışmalar olmakla birlikte şu an için Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı kapsamında bugünkü değerli yönetime, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Dışişleri Bakanı'mıza başarılar diliyorum."

"Rejim değişikliği İsrail'den başlamalı"

Temennisinin en kısa zamanda silahların susması olduğunu belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu silahları sustururken de süper güç olarak kendilerini nitelendirmiş, fakat iradeleri dışında her ülkenin milli iradesiyle çelişecek tarzda rejim değişikliklerine heves eden insanları, haddizatında insanlığa, demokrasiye ve ülkelerin varlığına saygı duymaya davet ediyorum. Her şeyden evvel bir rejim değişikliği olacaksa, geçmişte de defalarca ifade ettiğim gibi, bu rejim değişikliği İsrail'den başlamalı, İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı. Bölgenin ve dünyanın tekrardan huzura kavuşması için gayret göstermelerini istiyoruz. Bunun da en önemli sorumluluğu bugünkü şartlar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne düşmektedir."

ABD yönetiminin her gün farklı açıklamalar yaptığına ve Türk medyasının bu açıklamaları sanki her gün yeni bir gelişme yaşanacakmış gibi sunduğuna dikkati çeken Bahçeli, bunun toplumun barışa olan güvenini sarsacak bir hataya yol açtığını vurguladı.

Bahçeli, "Değerli medya mensubu arkadaşlarımız başta olmak üzere yöneticiler, gerçekler üzerine tartışma yaparak, toplumu en iyi şekilde aydınlatma görevini üstlenmeliler. Yoksa bir devletin başkanının her gün ne yaptığını tekrar ifade edecek tarzda bir hataya düşülmemesini temenni ediyorum." dedi.

"Küskünlüğe dayalı değil"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevden ayrılmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Devlet Bahçeli, Yönter'in akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek amacıyla izin istediğini belirterek "Akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için, bugün kazanmış olduğu doktora ünvanını daha ileriye taşımak amacıyla müsaade istemiştir." dedi.

Yönter'in akademik çalışmalarıyla Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, çalışmalarında başarılar dileyen Bahçeli, "Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir, farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir. Bir arkadaşımızın hem siyasete hem de akademik kariyerine devam ederken kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümünün sonucudur. Onun için kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kısa süre içinde yeni bir genel başkan yardımcısının göreve geleceğini açıklayan Bahçeli, "Hizmet süreci devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisinde kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar bize göre çok yabancıdır. Her şeyin hayırlısını düşünmek lazımdır." ifadelerini kullandı.