Bahçeli, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair son gelişmeler ele alınırken görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı