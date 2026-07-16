MSB: S-400 çalışmaları çok yönlü sürüyor, somut gelişmeler paylaşılacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemlerine ilişkin çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından, HAVELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemlerine ilişkin Bakanlık, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan karar

Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan karara ilişkin Bakanlık tarafından, "Kıbrıs Türk halkının Ada'da maruz kaldığı sistematik saldırıların, katliam ve zorla göç ettirmelerin üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekatı hakkında, Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz." açıklaması yapıldı.

Kararın, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden geldiği, bu durumun Avrupa Parlamentosundaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesi olduğu aktarıldı.

Enosis hedefi doğrultusunda 1963'ten itibaren 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkünü yurdundan eden terör örgütü EOKA tarafından, masum kadın, çocuklar ve yaşlıların katledildiği vurgulanan açıklamada, "Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekatı ile son verdiği, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtardığı, Ada'da barış ve güvenliği tesis ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk askerinin Ada'daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır."

Suriye'ye gerçekleşen liman ziyareti

Bakanlık tarafından, Türkiye ve Suriye Arap Cumhuriyeti arasında uyum içerisinde devam eden ilişkilerin farklı alanlara genişletilmesinin, yeni işbirlikleri kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet tarafından Türkiye ve Suriye arasında denizcilik alanında askeri işbirliğini ve koordinasyonun güçlendirilmesi, iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların görüşülmesi maksadıyla 13 Temmuz'da Suriye'ye ziyaret gerçekleştirildiği bildirildi.

-Türkiye-Mısır savunma ilişkilerinin son dönemdeki gelişimi

Türkiye ile Mısır arasında köklü tarihi ve kültürel bağlara dayanan güçlü bir ortak miras bulunduğu ifade edildi.

Türkiye ile Mısır arasındaki son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler sonucunda askeri işbirliğinin de önemli bir ivme kazandığı vurgulanan açıklamada, "Savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla askeri heyetler düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı temaslarla işbirliğinin kapsamı genişletilmiş askeri eğitim, müşterek faaliyetler ve savunma sanayisi alanlarında somut adımlar atılmıştır." denildi.

Haziran ayında önce Mısır'da ardından Türkiye'de hava unsurlarının katılımıyla icra edilen tatbikatların, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine, müşterek harekat kabiliyetinin artırılmasına ve karşılıklı tecrübe paylaşımının güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanımız ile Mısır Savunma Bakanı arasında ülkemizde gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili savunma ve güvenlik konuları ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alınmış, görüşmelerin ardından 'Savunma İşbirliği İyi Niyet Mektubu' imzalanmıştır. Söz konusu belge, Türkiye ile Mısır arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin kurumsal bir zeminde daha da geliştirilmesine yönelik ortak iradeyi ortaya koymakta, tarihi bağlardan güç alan ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde daha da derinleştirilmesine, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik güçlü bir iradeyi de göstermektedir."

(Bitti)