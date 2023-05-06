Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kilitleri ya açacağız ya da kıracağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'ni hak ettiği gelişmişlik düzeyine, lider ülke seviyesine taşıyacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle kilitleri ya açacağız ya da kıracağız. Üreten, refah sağlayan, herkesin iş ve AŞ sorunlarını çözmüş bir ekonomiyi, bütün sorunlara neşter vurmayı başarmış, terörün kökünü kazıyıp, bölücülüğü felç etmiş bir siyasi hukuku, dış politikada daha aktif, taviz vermeyen, dünyaya Türkçe bakan, hayatı ve hadiseleri başkent Ankara vizyonuyla kuşatan bir dış politik mimariyi el birliğiyle, güç birliğiyle ve Cumhur İttifakı'yla sağlamış olacağız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir'de Kuvayi Milliye Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Balıkesir'in Kuvayımilliye şehri olduğunu ve Kuvayimilliye'nin yaktığı beka ve bağımsızlık ateşinin milli namusun, müdafaa ve muhafaza azmini körüklediğini belirten Bahçeli, "İstiklal demek, Balıkesir demektir. Dün olduğu gibi bugün de istikbalin güvencesi Balıkesir'dir. Balıkesir zillete düşmedi, düşmeyecektir. Balıkesirli kardeşlerim siyasi fikri ve ideolojik tercihleri ne olursa olsun Türk düşmanlarına, Türkiye üzerinde hesap yapan azgınlaşmış mihraklara hiçbir zaman aldanmadı, hiçbir zaman da teslim olmadı. Her seferinde taraf Türkiye oldu. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta da aynı duruş ve ahlakı dosta, düşmana da göstermekten kaçınmayacak, geri durmayacaksınız" diye konuştu.

"Diyorum ki, aziz milletim sıra sende. Cumhuriyet bedava kazanılmadı. İş birlikçi kalpazanlara da asla bırakılmayacaktır. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur. Onuru cumhurdur. Cumhuriyete düşmanlık, cumhura düşmanlıktır. HDP'yi, Yeşil Sol Parti'yi, bölücü teröristleri yanına, yöresine alanlar, milli mücadeleden intikam almak isteyen, bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır. Diyorum ki, aziz milletim sıra sende. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk Milleti'nin tercihidir. Bu demokratik tercihe meydan okuyanlar millet tanımaz odaklardır ki onlarla mücadelemiz ant olsun, heyecanla sürecektir. Diyorum ki, aziz milletim sıra sende. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak değeridir. Devletimizin kurucusudur. Milli mücadelenin lideridir. İlk Meclis başkanımızdır. İlk cumhurbaşkanımızdır. Tavrımız nettir. Duruşumuz Kuvayımilliye'dir. Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır. Diyorum ki; aziz milletim sıra sende. Bizler faniyiz, devletimiz ve milletimiz baki kalacaktır. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye, milli birlik ve kardeşlik ruhunun müdafaası için aziz milletim sıra sende. Ekonomik refah, demokratik gelişme, büyüme, kalkınma, zenginleşme, istiklal içinde istikbale ulaşmak için aziz milletim sıra sende. Biz ekonomik kalkınmanın ve sanayinin yanındayız. Biz cumhuriyet kenti Balıkesir'in yanındayız. Biz üretimin yerli ve milli sanayideki dev hamlelerin yanındayız. Enerjide dışa bağımlılığa son vermek için çırpınan, Türkiye'nin dünya genelinde kutup yıldızı gibi parlaması için mücadele eden sağlam iradeyle yan yanayız. Biz tam bağımsızlığımızı ve milli bekamızı son damla kanına kadar koruyacak iman ve irade gücünün tarafıyız. Çağrımız bu vatan benim, bu bayrak benim, bu ülke benim diyen her kardeşimizedir. Gelin bir olalım, iri olalım, el ele verelim. Hep birlikte Türkiye'nin ve Türk milletinin gücünü gösterin."