Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi, milletin kaderi ve devletin bekasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir gerçek vardır ki o da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kaderi, milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Bizim onun, bunun suçlamalarına kanarak ve sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmamız aklın ve 56 yıllık mazimizin inkarıdır. Hamdolsun biz inkarcı değiliz, dosta güven, düşmana korku veren Milliyetçi Ülkücü Hareketiz" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, vefatının 87'nci yılı nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, "Hiç kuşkusuz, hiç tereddütsüz, hiç sorgusuz-sualsiz diyebilirim ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin haysiyetidir, Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Bu meşale sönmeyecek, hür ve müstakil geleceğimizi ışıtan kutlu eser ve emanetleri asla ziyan edilmeyecektir. Karanlık bir samanlıkta olmayan iğnenin arayışıyla ömür tüketen, bu müflis çılgınlıkla geçmişin kuytularında husumet ve fitne kazıları yapan şeytanlaşmış odakların ıslah olmaları, insafa gelmeleri; artık ellerini ve dillerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten uzak tutmaları samimi dileğimdir. 10 Kasım'da Kocaeli Valiliği'nin ve Kocaeli Müftülüğü'nün almış olduğu karar doğrultusunda il genelindeki camilerde Atatürk'ü Anma Programı mucibince Mevlid-i Şerif okutulmasını takdir ve şükranla karşılıyor hem valimizi hem de müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Allah kabul ve makbul etsin diyorum. Vefatının üzerinden 87 yıl geçmiş olmasına rağmen haksız ve hayasız saldırılara ısrarla maruz kalan, yalan ve yanlış iddiaların boy hedefi yapılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk şayet hiç olmasaydı, acaba hangi müstevli bayraklar semalarımızda dalgalanır, ezan yerine kulaklarımız neyi duyardı? Atatürk yok sayıldıkça çoğalacak, saldırıya uğradıkça milli gönüllerde çağlayacaktır" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ NE DİYORSA SÖZÜMÜZ ODUR'

Sabırlı ve sağlam bir hazırlık olmadan, samimi ve sağduyulu bir mizaç bulunmadan, sağlıklı ve sahici bir hedef koyulmadan büyük keşiflerin gerçekleşemeyeceğini, gönüllere girilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Biz ne yapacağını, hangi vasıtaları kullanacağını, nereye ulaşacağını bilen ve bu doğrultuda bıçkın bir iradeyle mücadelesini sürdüren Türkiye sevdalılarıyız. Şayet nereye gittiğimizi tespit ve tefrik edemezsek, mukadderdir ki hiç beklenmedik, hiç umulmadık, aklımızdan dahi geçmedik sahillere yara bere içinde çıkmamız kaçınılmazdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaseti, en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli, icar ve ipotek altında bir siyaset olarak görülemez. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu yine aynı siyaset köhneliğine benzer şekilde; kısıtlı, kırılgan ve kısa menzilli bir çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz neyi istiyorsa dileğimiz aynısıdır. Gerçeği bilip susanlar, gerçeği bilmeden konuşanlar kadar tehlikelidir, utanç kaynağıdır. Bir gerçek vardır ki o da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın kaderi, milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Bizim onun, bunun suçlamalarına kanarak ve sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmamız aklın ve 56 yıllık mazimizin inkarıdır. Hamdolsun biz inkarcı değiliz, dosta güven, düşmana korku veren Milliyetçi Ülkücü Hareketiz. Bizim hakkımızda tek söz ve karar sahibi, büyük Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türk milletinin güçlü nefesi, gür sesi, parlak geleceğinin müjdesidir" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN ŞAFAĞI SÖKECEK'

Ardından 'Terörsüz Türkiye' hedeflerine değinen Bahçeli, "'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' hedefimiz, yeni yüzyılda en büyük kozumuz, en müteyakkız kudretimiz olacaktır. Türkiye kamburlarından kurtuldukça, birileri zırvada sürekli yeni bir faza, yalan ve iftirada bir üst aşamaya geçmektedir. Bize yönelik 'Sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi olmuş Kandil. Siz varken PKK'ya gerek yok' diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye. İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti, dikkatle inceleyeceğim bir cümle düzeneği kesinlikle göremiyorum. Ne güzel de ifade etmiş Hz. Mevlana; 'İnsanı gördüklerinden ibaret sayma, göremediklerinde ara. İçidir hakikatin resmi, dışı sadece manzara.' Yoksa insanın içinde hakikat baksak ne çıkar bakmasak ne yazar. Bilen bilir bu tiplerin içinde kaynayan fitne kazanlarını, bilmeyen ne bilsin dışından taşan arızalı ve hasarlı yanlarını. Engizisyon zulmü, Galile'ye dünyanın dönmediğini söyletmişti. Ancak dışarı çıktığında söylediği tarihin ufkunda çınlamıştı; 'Ne yaparsanız yapınız, dünya dönüyor ve dönecek.' İyi kılıflı kötü ve kötürüm emel sahipleri ne yaparsa yapsın ne derse desin Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecek, yüreklerimizde dikilen fideler meyvesini yakında verecektir" diye konuştu.

'BİZ HAYALİN DEĞİL, KUTLU HEDEFLERİN PEŞİNDEN KOŞUYORUZ'

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler, hele bir itiraf etsinler; terör bitsin mi, bitmesin mi? Milli birlik ve kardeşlik Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vursun mu, vurmasın mı? Küresel ve bölgesel siyaset masasında kartlar yeniden dağıtılırken, menü mü olalım, yepyeni bir millet menkıbesine imza mı atalım? Hıyanet derecesinde gaflete kapılanlar, bir açıklasınlar da öğrenelim. Zekanın sınırları vardır ama geri zekalılıkta hiçbir eşik ve sınır yoktur. Sınır ve eşik tanımayan güruha neyi anlatsak nafile, neyi göstersek boşunadır. Çünkü onların zeka seviyesiyle bizim rekabet etmemiz, onların dip seviyesine inip de yapacağımız ikna çabasından sonuç almamız yalnızca muhal bir hayaldir. Biz hayalin değil, kutlu hedeflerin peşinden koşuyoruz" dedi.

'EKONOMİK VE SİYASİ SORUNLARIN İÇ YÜZÜNÜ DOĞRU YORUMLAMALIYIZ'

'Terörsüz Türkiye' sürecini perdeleyecek bir ucube siyasi zihniyete tahammüllerinin olmadığını kaydeden Bahçeli, "Geleceğin yol haritasını geçmişin tecrübeleriyle çizmekten başka seçeneğimiz yoktur. Kaldı ki ne kadar geçmişe bakarsak, o kadar ileriyi görmemiz mümkündür. Ruh enginliğine ve öz güvene sahip toplum veya milletler, yeri geldiğinde geçmişleriyle yüzleşmeyi bilecek kadar cesurlardır. Türk milleti yaklaşık iki yüz yıldır ekonomik baskılara, diplomatik tehditlere, siyasi dayatmalara maruz kalmıştır. Yine de daha huzurlu bir hayat, daha güvenli bir toplum, daha istikrarlı bir ekonomi, daha güçlü bir devlet özlemi milli yüreklerde kor gibi durarak alev alacağı zamanı beklemiştir. Aziz milletimiz yoksul, yorgun, yılgın, bitkin, durgun ve düşkün olduğu dönemlerde bile umudunu hiç kaybetmemiş, kutlu hedeflerinden en ufak sapma göstermemiştir. Zalim sömürgecilerin stratejik hesapları devleşmiş iman karşısında tıpkı çorap gibi sökülmüş, tıpkı kumdan kaleler gibi devrilmiştir. Nezih mizaçlı insanımız ekmeğini büyütmek, aşını kaynatmak, işini bulmak, ekonomik güvenliğini tesis ve temin etmek için her zorluğa katlanmış, her çileye dayanmıştır. Fakat siyasi, tarihi, kültürel varlığımız emperyalist ambargo ve yaptırımlarla taciz edilmiş, sürekli tahribata uğramıştır. Bu nedenle yaşadığımız ekonomik ve siyasi sorunların iç yüzünü, can alıcı noktalarını doğru tahlil, doğru yorumlamak zorundayız" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SONA YAKLAŞILMAKTADIR'

Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde temiz bir dil kullanılmasının önemine değinerek, "Empati kurmak, erdemli olmak, meseleleri geniş bir açıyla ele almak öncelikle siyasi partilerin, sonra da herkesin müşterek sorumluluğudur. Birbirimizi suçlayarak, birbirimize düşman muamelesi yaparak kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Aklıselim ve kalbiselim çizgiden savrulmanın bedeli herkes için ağır olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılmaktadır. Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını kısa süre içinde ikmal edecektir. Bizim meselemiz, Türkiye'nin yeni bir kurtuluş mucizesiyle zirveye tutunmasıdır. Bizim meselemiz vatandır, millettir, devlettir, al bayrağın altında 86 milyonun tek yürek olmasıdır" dedi.