Bahçeli, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'a koltuğunu verdi: Allah'ın izniyle kalkmayacaksın

Partisinin Ankara'daki Seçmen Merkezi Açılış Töreni'ne katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a tam destek verdi. Altınok'a koltuğunu veren Bahçeli, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN ALTINOK'A TAM DESTEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara'daki Seçmen Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Bahçeli'nin yanı sıra AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok da yer aldı.

"ALTINOK İŞİNİN EHLİ, ANKARA SEVDALISIDIR"

Altınok'un adaylığına tam destek veren Bahçeli, şunları söyledi: "31 Mart'ta Ankara belini doğrultmalıdır. Sadece Ankara'yı düşünen, sadece Ankara'yı kalbinde taşıyan, sadece Ankara için çalışıp üreten, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip sevinciyle sevinen, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleriyle kenetlenen bir belediyecilik vizyonu başkentimizi inanıyorum ki şaha kaldıracaktır. İşte o Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız da Sayın Turgut Altınok'tur. Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır.

"ANKARA'NIN TAMAMINA CUMHUR İTTİFAKI MÜHRÜNÜ VURACAKTIR"

Gölbaşı'ndan Etimesgut'a, Polatlı'dan Ayaş'a, Kalecik'ten Keçirören'e, Kahramankazan'dan Yenimahalle'ye, Sincan'dan Beypazarı'na, Çankaya'dan Mamak'a, Çamlıdere'den Çubuk'a, Elmadağ'dan Evren'e, Güdül'den Haymana'ya, Akyurt'tan Bala'ya, Altındağ'dan Nallıhan'a, Kızılcahamam'dan Pursaklar ve Şereflikoçhisar'a, yani Ankara'nın tamamına Cumhur İttifakı mührünü vuracaktır."

BAHÇELİ, ALTINOK'A KOLTUĞUNU VERDİ

MHP lideri Bahçeli daha sonra Turgut Altınok'a koltuğunu verdi. Bahçeli, Altınok'a, "Koltuğa oturdun Allah'ın izniyle kalkmayacaksın" dedi.