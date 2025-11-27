Bahadır Yenişehirlioğlu, Niğde 8. Kitap Fuarı'nda Katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Niğde 8. Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı.

Niğde Belediyesince bu yıl 8'incisi düzenlenen fuar, söyleşi ve imza etkinlikleriyle devam etti.

Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Yenişehirlioğlu, kitap fuarlarını değerli bulduğunu belirterek, daha önce gittiği kitap fuarlarında ilgisini çeken yazarları dinlediğini söyledi.

Yenişehirlioğlu, kitapla ünsiyet kurmayı, kitaba dokunmayı, fuarlarda vakit geçirmeyi sevdiğini ifade ederek, daha sonra yazar olarak katılmaya başladığını dile getirdi.

Kitap fuarlarının belediyeler açısından da önemli olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Belediyelerimizin vazifesi yol, su, elektrik ve altyapı çalışmaları ama esas önemlisi kültür faaliyetlerine yaptıkları katkı. Fuarın 8'incisinin yapılıyor olması da çok değerli. Ne kadar uzun soluklu yaparsanız, kitap fuarlarına o kadar güzel ünsiyet gelişmiş oluyor. Daha kadim bir hal alıyor. O yüzden 8 kere yapılıyor olması takdire şayan. Belediye başkanımıza ve fuara emek veren, katkı sunan kültür müdürlüğümüze ayrıca teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli yazarlar geliyor malumunuz. Pek çok kitap, yayınevi katılıyor. Birbirinden değerli yazarları takip etmek, dinlemek, farklı farklı kapıların, pencerelerin açılmasına vesile olur."

Yenişehirlioğlu, zamanın doğru kullanımının genç yaştan itibaren kariyer kurgusu için önemli olduğunu vurguladı.

İnsanın kendisine anlam ve değer yüklemesinin de kıymetli olduğunu kaydeden Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Asla şunu yadsımıyorum. Öğretmenlerimiz, ailemiz gayet tabii bize değer verir, anlam yüklemeye çalışır. Derinlikli bir oluşum gerçekleştirmemiz için bizimle ilgili gayretleri vardır. Bunun ötesinde olan bizzat sizin kendinize değer vermenizdir, kendinizi anlamlı kılmanızdır ve kendinizi sevmenizdir. Bunun gerçekleşebilmesi için zamanı doğru kullanmanız gerekiyor. Zaman izafidir, görecelidir, kişiden kişiye değişir, kısalır ya da uzar. O yüzden zamanı doğru kullanmak icap ediyor."

Yenişehirlioğlu, söyleşiden sonra kitaplarını imzalayarak okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.