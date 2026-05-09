"Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü ve Medya" paneli Esenler'de yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Gençlerimizi, ailelerimizi ve toplumsal farkındalığı kapsayan bütüncül bir anlayışla yeni bir medya düzlemini hayata geçirmek istiyoruz. Bilgi akışının saniyeler içerisinde kıtaları aştığı bir zamanda bağımlılıkla mücadeleyi bu mecraların merkezine yerleştiriyoruz." dedi.

Acar, Anadolu Yayıncılar Derneği ve Türkiye Basın Federasyonu işbirliğiyle Esenler Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü ve Medya" panelinde yaptığı konuşmada, CHP yönetiminin, özellikle AK Parti kadroları ve medya temsilcileriyle kurulan ilişkileri sürekli farklı şekillerde yorumladığını söyledi.

Bu partinin "memleket" diye bir dertlerinin olmadığını dile getiren Acar, "Gazetecilerimizle, tartışmalarındaki muhatap noktasında buldukları insanlara hakarete varan sözlerle yüklenmeyi ve muhalefet yapmayı tercih ediyorlar. Biz de onları vatandaşımızın takdirine bırakmayı açıkçası tercih ediyoruz. Biz, Sinan Burhan'ın nasıl memleketin yanında olduğunu ve milli bir duruş sergilediğini biliyoruz. Yanında olduğumuzu da ayrıca paylaşmış olalım." diye konuştu.

Acar, bağımlılığın günümüz dünyasında ferdin iradesini kuşatan, ruhsal ve bedensel bütünlüğü bozan temel bir sorun olarak karşılarına çıktığını, bunun bireyin iç dünyasında başlamasıyla dalga dalga yayılıp, aile kurumunu sarsan toplumsal bir krize dönüştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta "ailenin toplumun mukavemet merkezi olmasını" hatırlattığını aktaran Acar, şöyle devam etti:

"Bireyden aileye, aileden millete uzanan mukaddes zincirin halkalarında yaşanacak en ufak bir kırılma devletimizin ve milletimizin geleceğini tehdit eden bir beka sorununa dönüşüyor. Bugün açıkça görüyoruz ki küresel odakların hedef tahtasına koyduğu ilk mevzi aile kurumudur. Aileyi hedef alan her saldırı aslında milletin ve devletin omurgasına nişan alıyor. Ailevi değerlerimizin erozyona uğratılması, bağlarımızın zayıflatılması asla tesadüfi bir süreç değil. Bu bir kuşatma operasyonu. Bu sebeple, bizler bağımlılıkla mücadeleyi her bir vatandaşımızın huzuru ve devletimizin mukavemeti adına bir ödev olarak kabul ediyoruz."

"Medya toplumun bağışıklık sistemini güçlendiren en temel enstrümanlardan"

Bu büyük kavganın en kritik cephesinin zihinlerin şekillendiği medya mecraları olduğuna dikkati çeken Acar, "Tam da bu sebeple gençlerimizi, ailelerimizi ve toplumsal farkındalığı kapsayan bütüncül bir anlayışla yeni bir medya düzlemini hayata geçirmek istiyoruz. Bilgi akışının saniyeler içerisinde kıtaları aştığı bir zamanda bağımlılıkla mücadeleyi bu mecraların merkezine yerleştiriyoruz. Anadolu Yayıncılar Derneği gibi kıymetli yapılarca düzenlenen bu programlar ulaşmak istediğimiz büyük amaca bizleri daha da yakınlaştırdı. Bize göre medya toplumun bağışıklık sistemini güçlendiren en temel enstrümanlardan biri." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, geçmişte bağımlılık denildiğinde akıllara sadece madde bağımlılığının geldiğini ancak bugün çok daha geniş sinsi ve görünmez bir yelpazenin bulunduğunu anlattı.

Acar, "Sokak aralarındaki, karanlık köşelerdeki zehir artık avuçlarımızdaki akıllı telefonlarımızın içinde tıklanan renkli reklamların arkasına, dizilerin alt metinlerine gizlenmiş durumdadır." ifadelerini kullandı.

Kumar ve sanal bahis sitelerinin oyun maskesi altında gençlerin rızkını ve geleceğini çaldığını, yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanların algoritma tuzakları aracılığıyla çocukları iradesiz birer tüketiciye dönüştürebildiğini vurgulayan Acar, siber zorbalık, mahremiyet ihlali ve şiddet yüklü oyunların zihinleri kirletmeye devam ettiğine işaret etti.

Acar, medyayı dijital uyuşturucu tacirliği yapanlara karşı kalkan görevi üstlenen bir yapılandırmaya dönüştürmek mecburiyetinde olduklarını dile getirerek, "Örneğin yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını oyun içeriği adı altında çocukların önüne düşüren platformlara karşı en sert hukuki ve etik yaptırımların uygulanması bir zarurettir. Hukuki alanda bu kararlılığımızı hayata geçirdiğimiz sosyal medya yasasıyla daha da pekiştirmeye çalıştık. Bu yasayı dijital vatanımızı ve evlatlarımızı her türlü sinsi saldırıdan koruyan milli bir kalkan olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımlılıkla mücadeleyi her zaman bir milli beka konusu olarak gördüğünü, bu alandaki kararlılığını da her platformda dile getirdiğini belirten Acar, gençleri algoritmaların insafına, sanal bahis çetelerinin tuzağına, ekran bağımlılığının esaretine bırakmaya hiç niyetleri olmadığını sözlerine ekledi.

"En önemli sorumluluk ailelerimizle beraber medyaya düşüyor"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise 2009'da göreve geldiklerinde ilçelerinin İstanbul'da suç ve suç işlemede ilk üçte yer aldığını söyledi.

Şu anda Esenler'in en az suç işlenen ilçelerden birisi olduğunu aktaran Göksu, bu konuda çok önemli mesafeler kat ederek bir taraftan sosyolojinin inşasını ve tahkimine önem veren çalışmalar yaptıklarını bir taraftan da kültürel etkinlikleri ve sanatsal çalışmaları şehrin içine yaydıklarını kaydetti.

Göksu, yapılan birçok araştırmada bağımlılığın en temel nedenlerinden birisinin çocuğun kendiyle baş başa ve yalnız kalması olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

Bunu ortadan kaldırmak gerektiğine dikkati çeken Göksu, "Bu yalnızlığı ortadan kaldırmak için belediyelere, onlara sosyal mekan üretmek anlamında tarihi bir sorumluluk düşüyor. Ama en önemli sorumluluk ailelerimizle beraber medyaya düşüyor. " ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu yaşının düşmesi gibi bir durum var"

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan da sivil toplum örgütü olarak ülkeye hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

İnternet, sosyal medya ve uyuşturucu bağımlığının herkes için bir tehdit olduğunu vurgulayan Burhan, "Uyuşturucu yaşının düşmesi gibi bir durum var. Hepimizin ailelerinde sosyal medya bağımlılığı var. Bunları görüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel, Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu ile Yeşilay Kurumsal İletişim Direktörü Mevlüt Selman Tecim'in katıldığı panele geçildi.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Abdullah Arıdoru da katıldı.