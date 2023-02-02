Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aferin' yanıtı: Benim utanacak bir şeyim yok, utanacak birileri varsa kendileri

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni için "Avrupa görecek, 'Aferin Türkiye'ye' diyecek" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazıklar olsun sana" diyerek gösterdi. Babacan'da bu sözlere katıldığı bir programda yanıt verdi. Babacan, "Demokrasiyi savunan herkes için Türkiye umut olacak diyorum. Biz yoksa kimsenin aferinine muhtaç değiliz. Benim utanacak bir şeyim yok. Utanacak birileri varsa kendileri." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir canlı yayında, 6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin görüşlerini açıklayarak, "Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım, kaç tane gazeteci gelip bana sordu 'Ne yapıyorsunuz?', onların hepsine bunları anlattım. Dediler ki çok güzel bir şey. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar 'Aferin Türkiye'ye' diyecekler" ifadelerini kullandı. Babacan'ın bu sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eleştiri geldi.

"SEN BATI'NIN 'AFERİN' DEMESİNE MUHTAÇ MISIN"

Babacan'ın sözlerini adını anmadan partisinin grup toplantısında eleştiren Erdoğan, "İçlerinden birisi çıkıp 'Batı bize aferin diyecek' diyor. Yazıklar olsun. Sen Batı'nın 'Aferin' demesine muhtaç mısın?" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYİ SAVUNAN HERKES İÇİN TÜRKİYE UMUT OLACAK"

Bugün Fox TV canlı yayınına katılan Babacan Erdoğan'ın bu eleştirilerine, "Ben orada, 'Avrupa bile Türkiye'ye gıptayla bakacak' diyorum. Demokrasiyi savunan herkes için Türkiye umut olacak diyorum. Biz yoksa kimsenin aferinine muhtaç değiliz." sözleri ile yanıt verdi.

"BENİM UTANACAK BİR ŞEYİM YOK"

"Benim utanacak bir şeyim yok. Utanacak birileri varsa kendileri." diyen Babacan, "Kişi başına milli geliri yıllarca düşürenler utansın. Aynı konuşmada kendi milletvekillerine demedi mi 'Niye gelmiyorsunuz' diye." açıklamalarında bulundu.