Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! İşte ilk duruşmada yaşananlar

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasının ilk duruşmasının ikinci günü bugün gerçekleştirilecek. Duruşmalar haftanın 5 günü yapılacak. Bugün ilk olarak görevden uzaklaştırılan tutuklu sanık Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın savunma yapacağı öğrenildi. Kayhan'ın ardından diğer sanıkların da savunmalarının alınması bekleniyor.

İddianamede liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık bugün ilk kez dün hakim karşısına çıktı.

Soldan sağa sırasıyla: Rıza Akpolat, Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin, Ahmet Özer, Utku Caner Çaykara

Tutuklu bulunan 5 belediye başkanı şöyle:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Görevlerine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise tutuksuz yargılanıyor.

"KAÇMADIM, BURADAYIM"

İddianamede 'örgüt lideri' olarak adı geçen tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş duruşmaya koruma ordusuyla geldi. Duruşma salonu girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. Bugün adalete ilk gün söylediğim gibi söyleyeceklerimi tekrarlayacağım. Kaçmadım buradayım" dedi.

Aktaş, duruşmanın tamamlanmasının ardından yine korumalarıyla hakim-savcı kapısından çıktı.

SANIKLARDAN MAHKEMEYE YETKİSİZLİK TALEBİ

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen duruşmada, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada mahkeme heyetine taleplerini ileten Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin avukatları, dosyada yetkisizlik kararı verilerek, davanın Adıyaman'da görülmesini talep etti.

Aziz İhsan Aktaş'ın avukatı, "Bu dava, tarihin en büyük yolsuzluk davası, dava ayrı ayrı tefrik edilirse, karar ayrı ayrı mahkemelerde değerlendirilemez. Yetkisizlik kararı verilmeden davanın bu mahkemede görülmesini talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME TARAFINDAN TEFRİK TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmaya avukat taleplerinin değerlendirilmesi için verilen 1 saat aranın ardından heyet, bir kısım sanık avukatlarının dosyanın tefrik edilmesine ilişkin taleplerinin reddedilmesine hükmetti.

AYLIK GELİRLERİNİ AÇIKLADILAR

Tutuklu sanıkların kimlik tespiti sırasında belediye başkanlarına aylık gelirleri soruldu. Belediye başkanlarının verdiği yanıtlar şöyle: