Suriye'nin kuzeyindeki Deyrizor ve Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretler arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken Azez'de halk terör örgütü PKK'yı protesto etti.

- Azez'de halk terör örgütü Pkk'yı protesto etti

AZEZ - Suriye'nin kuzeyindeki Deyrizor ve Münbiç'te terör örgütü PKK/ Ypg ile Arap aşiretler arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken Azez'de halk terör örgütü Pkk'yı protesto etti.

Arap aşireti liderlerinden birinin terör örgütü PKK/YPG tarafından alıkonmasının ve Pkk'nın bölgedeki aşiret gençlerini örgüte katılmaya zorlamasının ardından Deyrizor ve Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. PKK terör örgütünün bölgedeki faaliyetleri karşısında duran aşiretlerin mücadelesi devam ederken Halep'e bağlı Azez'de PKK karşıtı gösteri düzenlendi. Aşiretleri destekleyen yüzlerce kişi terör örgütü karşıtı sloganlar attı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı askeri operasyon başlatılmasını isteyen Azez halkı, terör örgütüne karşı aşiretlere de destek verdi.

Protesto gösterisine katılan Ebu Süleyman adlı bir Suriyeli, "PKK/YPG'ye karşı operasyon başlatılması istediğimiz için bu protestoyu gerçekleştiriyoruz" dedi.