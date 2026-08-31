Aliyev ve Paşinyan Bişkek'te Buluştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan'ın Bişkek kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Aliyev, ŞİÖ toplantısındaki temasları çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 8 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen Washington Barış Zirvesi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın huzurunda Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan tarafından imzalanan Ortak Bildiri'nin, ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın ve devletlerarası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın mutabakata varılan metninin paraflanmasının tarihi önemine dikkat çekildi. Azerbaycan petrol ürünlerinin Ermenistan'a ihracatı, üçüncü ülkelerden tahıl ve diğer emtiaların Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a transit geçişi, ayrıca iki ülke arasında ticari ilişkilerin kurulması, barışa sadık kalmanın önemli somut göstergeleri olarak kaydedildi. Liderler ayrıca iş çevreleri arasındaki temasları memnuniyetle karşıladılar ve karşılıklı fayda sağlayan ekonomik, ticari ve enerji işbirliğinin daha da genişletilmesi imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmede taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırının delimitasyonu konusunda ilgili devlet komisyonlarının rolüne dikkat çekerek, bu komisyonların iki ülke arasında varılan anlaşmalara uygun olarak çalışmalarını sürdürmelerinin önemini dile getirdiler. Liderler, Washington Barış Zirvesi'nin önemli sonuçlarından biri olan "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası"nın (TRIPP) hayata geçirilmesine ilişkin atılacak sonraki adımları görüştü ve TRIPP güzergahı boyunca bağlantı projelerinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca, parlamenterler ve sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve daha geniş barış gündeminin desteklenmesi için gerçekleştirdikleri katkılara da değinerek, onların katılımıyla gerçekleştirilen güven artırıcı temasları olumlu değerlendiren Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, doğrudan ikili temaslar yoluyla kalıcı barışın daha da güçlendirilmesi, devletlerarası ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin ilerletilmesi ve bağlantıların güçlendirilmesi yönündeki adımları sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı