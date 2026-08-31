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Uşak'ta Geri Manevra Kazası: 88 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

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Uşak’ta geri geri giden panelvan aracın yolda yürüyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta geri geri giden panelvan aracın yolda yürüyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şifa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. (45) idaresindeki 64 AFF 351 plakalı panelvan araç, geri geri gittiği sırada yolda yürüyen İbrahim Çeltikçi'ye (88) çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince İbrahim Çeltikçi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çeltikçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, panelvan sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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