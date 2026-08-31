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Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı

Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı Haber Videosunu İzle
Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı
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Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derev Clara Kösedağ ile mühendis Rudi Bodosoğlu, 14 yıllık dostluk ve 10 yıllık birlikteliğin ardından görkemli bir düğünle evlendi. İstanbul’un lüks mekânlarından birinde gerçekleşen davette Şeyma Subaşı’nın iddialı tarzı dikkat çekti.

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derev Clara Kösedağ, 14 yıllık dostluğun ve 10 yıllık birlikteliğin ardından mühendis Rudi Bodosoğlu ile hayatını birleştirdi.

Çiftin nikâhı kilisede kıyılırken, kalabalık davetli grubunun katıldığı törenin ardından kutlamalar İstanbul’un lüks mekânlarından birinde devam etti.

Cemiyet ve magazin dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katıldığı gecede davetliler şıklıklarıyla da dikkat çekti. Geceye katılan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı ise tercih ettiği kıyafetle adından söz ettirdi.

ŞEYMA SUBAŞI’DAN İDDİALI TERCİH

Şeyma Subaşı, Derev Clara Kösedağ’ın düğününde oldukça iddialı bir kombin tercih etti. Baştan aşağı transparan detayların hakim olduğu kıyafetiyle davette dikkat çeken Subaşı, tarzıyla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Subaşı’nın tercih ettiği kıyafet, düğünün şıklığı arasında en dikkat çeken detaylardan biri olarak öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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