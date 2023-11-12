Aytun Çıray: Kurumlar arası kavga Türkiye'ye yıkıcı olabilir

Haber : SULTAN EYLEM KELEŞ - Kamera: KERİM UĞUR

Eski İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, "Geçmişte insanları Anayasa'yı değiştirmeye kalktın diye asıyorsunuz, şimdi de siyasiler çıkıp 'Biz bu Anayasa'yı tanımıyoruz' diyor. Nasıl olacak? Burada tehlike şu; kurumlar arası kavga bir süre sonra fetret dönemi gibi Türkiye'ye yıkıcı olabilir" dedi.

Eski İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, bugün İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübü'nde düzenlenen Anadolu Birliği Derneği ve Anadolu Birliği Federasyonu'nun kahvaltısına katıldı. Çıray, Cumhuriyet'in ilk yüzyılında yaşanan darbelerden dış politikaya, anayasa tartışmalarından Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmamasına ilişkin bir dizi açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ŞEKLEN VARDIR, FİİLEN YOKTUR"

Çıray özetle şöyle konuştu:

"16 Nisan Anayasası'yla bir sistem değişikliğine gidildi. TBMM'de oylandığı dönemde milletvekili olmaktan utanıyorum, hiç gurur duymuyorum. Çünkü 16 Nisan referandumuna götüren o anayasa ile hepinizin bize emanet ettiği iradenizi biz oylamayla aldık ve bir kişiye verdik. Sizin iradenizi biz koruyamadık. Egemenlik kayıtsız şartsız Meclis'inse biz onu koruyamadık, bugün TBMM şeklen vardır, fiilen yoktur. Ben o dönem bir gazete mülakatında TBMM artık bir şehir kulübüdür demiştim, milletvekili olarak dedikodu yapıyoruz, göstermelik konuşmalar yapıyoruz, peki yaptırım? Yaptırım yetkimiz sıfır.

"İKİ BATAN GEMİNİN KAPTAN KÖŞKÜNDE OLDUM"

Bu bir demokrasi tiyatrosundan başka bir şey değildir. Ben devletin her kademesinde bulunmuş, olağanüstü hal koordinasyon kurulu vs. ne aklınıza gelirse hepsinde bulunmuş, devletin zaman zaman istihbaratından bilgi sahibi olan -görevde olduğum zamanlar- bir insan olarak size söylüyorum bunu, bunu bir devlet insanı olarak söylüyorum, bunu bir siyasi partinin üyesi olarak söylemiyorum. Ben iki tane batan geminin kaptan köşkünde oldum, hakikaten gemiler battı mı kaptan köşkü havada kalmıyor, hep beraber batıyorsunuz, hep birlikte gidiyorsunuz.

"KURUMLAR ARASI KAVGA FETRET DÖNEMİ GİBİ YIKICI OLABİLİR"

Konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Çıray, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararının tanınmamasına ilişkin tartışmalara da değindi. Çıray, şunları ifade etti:

"Türkiye'de siyasi idamların çoğu ne için olmuştur? Anayasa'yı tağyir, tebdil ve ilgaya teşebbüsten olmuştur. Şimdi açık açık siyasiler 'biz Anayasa'yı tanımıyoruz' diyor. Anayasa'yı tanımama suçu var şu anda. İkileme bakar mısınız? Geçmişte insanları Anayasa'yı değiştirmeye kalkın diye asıyorsunuz, şimdi de siyasiler çıkıp 'Biz bu Anayasa'yı tanımıyoruz' diyor. Nasıl olacak? Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyoruz. Burada tehlike şu; kurumlar arası kavga bir süre sonra fetret dönemi gibi Türkiye'ye yıkıcı olabilir"

"BU KONUŞMAYA GELİRKEN DÜŞÜNMEDİM"

Çıray, katılımcılardan birisinin, "Sizi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başında görmek istiyorum" ifadesi üzerine "Burada bir soru olmadığı için cevap vermeyeceğim" demekle yetindi. Çıray, konuyla ilgili olarak ise ANKA Haber Ajansı'na, "Daha bunları, bu konuşmaya gelirken düşünmedim" yanıtını verdi.