AYM'nin kararı okundu, Meclis'te tansiyon yükseldi: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında gerginlik

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Toplantıda, dün gece kalp krizi geçirerek uzun süren bir ameliyat geçiren ve yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerine ilişkin konuşmalar yapıldı.

AYM'NİN CAN ATALAY HAKKINDAKİ 'HAK İHLALİ' KARARI OKUNDU

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği 'hak ihlali' kararını, Genel Kurul'da resmen okudu.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca

Kararı okuyan Karaca, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi yapacağım konuşmayı, Sayın TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in eminim en çok memnun olacak en çok mutlu olacağı bir konuşma. İnanıyorum ve diliyorum, aramıza sağ salim döndüğünde bu konuşmadan dolayı, ilk memnuniyet ifadesinde bulunacak kişinin kendisi olacağını burada ifade etmek isterim. Değerli milletvekilleri, Anayasa'nın 6'ncı maddesinde, arkamızda yazılı olan ve anayasanın amir hükmü olan egemenliğin kaıtsız şartsız millete ait olduğu düzenlemesini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Önümüzdeki hafta Ulusal Egemenlik Haftası'nı hep birlikte bu Mecliste bir araya gelerek konuşacağız ve o gün millet egemenliğinin, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, milletin bu egemenlik hakkını belirli süre için seçtiği biz ve siz sayın milletvekilleri aracılığıyla kullanması yönündeki düzenlemeyi hepimiz bir kez daha hatırlamak durumundayız. Bu nedenle, Hatay halkının iradesiyle seçilmiş Hatay Milletvekili Sayın Can Atalay, bugün Anayasamızın 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkını burada temsil etmek üzere seçtiği, sayın milletvekili arkadaşımızın seçildiği günden bu yana burada o üzerine aldığı görevi ifa edemediği, bu nedenle bunun egemenlik hakkının kullanımında Anayasaya ve hukuk düzenine uygun olmadığı defalarca dile getirildi. Bu nedenle anayasamızın 153'üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları başta yasama organı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı olduğu aşikar olması ve amir hüküm olması hasebiyle bugün Anayasa Mahkemesi kararının Milli Egemenlik Hatfasına girdiğimiz bu süreçte hüküm kısmını bir kez daha hatırlatmak bakımından okunmasına karar verdim ve bu hüküm kısmını Sayın Katip üye arkadaşıma okutuyorum."

AK PARTİLİ BAŞKANLIK DİVANI ÜYESİ YERİNDEN AYRILDI

Gülizar Biçer Karaca'nın bu konuşmasının ardından CHP'li Katip Üye Sibel Suiçmez tarafından Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili "milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğu"na ilişkin hak ihlali kararı okundu. Karar okunduğu sırada, AK Partili Başkanlık Divanı Üyesi Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez yerinden kalkarak Genel Kurul'dan ayrıldı. Yerine ise salonda bulunan CHP'li Katip Üye Elvan Işık Gezmiş gelerek oturdu.

AK PARTİLİ VEKİLLER GENEL KURUL'U TERK EDERKEN GERGİNLİK YAŞANDI

Karar okunurken, bazı AK Partili milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu terk etti. Kararın okunmasının ardından CHP'li milletvekilleri alkışlarken, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile bazı AK Partili milletvekilleri "Bu yaptığınız çok yanlış" diyerek tepki gösterdi. AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

USTA: KARACA, GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞ VE KORSAN BİR EYLEM YAPMIŞTIR

Yaşanan tartışmanın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile bazı AK Parti milletvekilleri tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Usta, şunları söyledi: "Başkanvekilleri, birleşimleri TBMM Başkanı adına vekaleten yönetirler, hangi oturumların yönetileceğine başkan karar verilir. Meclis Başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus Genel Kurul'a sunulamaz. Başkanvekillerinin takdir yetkisi bulunmaz. Sayın Karaca, Başkan adına görev yaptığını biliyor. Başkan'ın onayı olmadan gündeme ekleme yapamayacağını biliyor. İç tüzüğü ihlal etmiştir. Meclis Başkanvekilliği görevini kötüye kullanmış ve korsan bir eylem yapmıştır.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta

"TAMAMIYLA İRADESİZ, İÇ TÜZÜĞE AYKIRI BİR EYLEM İÇİNE GİRMİŞLERDİR, MİLLET İRADESİNE AYKIRIDIR"

Görünen o ki, CHP hazırlıklı gelmiştir. Divan katip üyemizin kalkmasının ardından, kendisinin uyarılmasına rağmen ara vermemiştir. Yasama uzmanlarının kendisini ikaz etmesine rağmen, 'ara vermeniz gerekir' denilmesine rağmen ara vermemiştir. Tamamıyla iradesiz, iç tüzüğe aykırı bir eylem içine girmişlerdir, millet iradesine aykırıdır. Biz Önder'e geçmiş olsun dileklerimizi bildirmek için bir aradaydık. Böyle bir günde böyle korsan bir eylemi yapacak kadar aciz duruma düşmelerini milletin takdirine bırakıyoruz. Artık Meclis Başkanvekili olarak görev yapması, oturum yönetmesi mümkün değildir.

"MECLİS BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİNİN SONLANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Bu konudan diğer siyasi partilerin haberi yoktu. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ile konuştum, onların da haberi olmadığını, üzüldüklerini, böyle bir günde böyle bir davranışın sergilenmesinden üzgün olduklarını bildirdiler. Bilerek ve kasten iç tüzük ihlalidir... Meclis Başkanı'nın kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanmıştır. Taraflı olarak başkanlık yapmaya devam etmiştir. İç tüzüğe aykırıdır; hiçbir oturumda görev almaması, Meclis Başkanvekilliği görevinin sonlandırılmasını talep ediyoruz."