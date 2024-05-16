Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan Organize Şube Müdürü serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında Ankara Emniyeti odaklı iddialarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, ifade işlemlerinin tamamlanması sonrası serbest bırakıldı.

AVUKATI: KORKUNÇ BİR LİNÇ POLİTİKASI İZLENİYOR

Öner'in Avukatı Suna Öztaşdönderen, müvekkiliyle ilgili "Korkunç bir linç politikası" izlendiğini belirterek soruşturmadaki gizliliği hatırlattı. Habertürk'ün aktardığına göre şunları söyledi:

"Müvekkil kendisi vekil olarak benim katılımımla adliye gitmiştir. İfadesini verirken etkin pişmanlığa ilişkin bir tercih, etkin pişmanlıktan yararlanması gibi bir durum söz konusu değildir. Korkunç bir linç politikası izlenmekte. Öncelikle emniyet mensubu hala sayın Öner. Kurumuna sorumlulukları devam etmekte. Başarılı bir geçmişi de var. Çok iyi operasyonlara imza atmış ve hiç adlı idari soruşturma geçirmemiştir. Hep mevzuata uygun kanun adamı olmuştur.

Soruşturmada gizlilik kararı vardır. Bu sebeple öncelikle buna riayet etmek gerekir. Müvekkilim hiçbir suç maddesi isnadının muhattabı değildir. Ülkesine bu kadar lekesiz bir şekilde hizmet etmiş birinin aklanacağına olan inancımız da tamdır."

NE OLMUŞTU?

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle ilgili Ankara Emniyeti merkezli iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

Savcılık talimatıyla akşam saatlerinde Çelik, Öner ve Demircan'ın evlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılmış, daha sonra Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ve Organize şubede görevli komiser Ufuk Gültekin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma hakkında "Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir." şeklinde konuşmuştu.