Aydemir: 'Şehit İli yüreğimizde yaşıyor'

Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı üzere, ' Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda güçlü olması bir tercih değil, mecburiyettir'. Biz Sayın cumhurbaşkanımızın dirayetiyle kaydettiği bu ufukta yatırımlarımız, eserlerimizle gönül ve hizmet seferberliğimizi sürdürüyoruz' dedi.

' Türkiye artık hedefi olan bir ülke'

Türkiye'nin son 20 yılda 'hedefi olan' bir ülke hüviyeti kazandığı, milli kaynak, değer ve potansiyelin milletle buluşturulduğu, küresel çapta eşsiz milli iradesi ve güçlü konumuyla referans alınan, danışılan ve örnek gösterilen bir ülke olarak tarif edilir düzeye yükseldiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Çünkü biz halkın sesi, Milletin ifadesiyiz. ' kaydını düştü.

Aydemir'den çifte standarta tepki

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ülke gündemine dair tespitlerini aktardı, İBB'nin ağaç katliamlarını gündeme taşıyarak, çevreci Sivil Toplum örgütlerinin sessiz kalmasını eleştirdi.

Aydemir'den dünya ağaçlandırma rekoru hatırlatması

Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edilen 11 Kasım 2019'da, 81 ilde 2023 noktada yaklaşık 14 milyon Fidan yaklaşık 1 milyon kişi tarafından 3 saatte toprakla buluşturulduğunu, Türkiye'nin dünyada ağaçlandırma rekoru kırdığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, Ak Parti'nin yeşil çevrecilikte ilkleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

İBB'nin ağaç katliamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 112 çınar ağacını kesmesiyle ilgili TEMA Vakfının yaptığı açıklamaya ilişkin, eleştirilerini dile getiren Aydemir, TEMA'nın, İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını kanser hastalığı nedeniyle kestiği ve ağaçların kurtulma şansı olmadığına yönelik açıklamasına tepki gösterdi. Aydemir, TEMA Vakfı Kurucusu Hayrettin Karaca'yı rahmetle andıklarını, ondan sonraki dönemde ise kuruluşun çifte standart içinde bir görüntü verdiğini ifade etti.

'Bunların anlayışı bu'

TEMA Vakfının samimi olmadığını, her şeye ideolojik baktığını ifade eden Aydemir, "İstanbul'da ağaçlar kökünden götürülüyor, hiç sesleri çıkmıyor. Oysa bizim dönemimizde 5 tane ağacın yeri değişti diye bütün Türkiye çapında eylem teklifleri olmuştu. Şimdi uyduruktan raporlarla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin açıklamalarına hak verecek tutum izliyor. 'Bendense her türlü kirini, lekesini temizlerim, değilse ne kadar güzellik yaparsa yapsın, ne kadar iyilik hayata yansıtırsa yansıtsın görmem. Görsem de tersine çevirerek aktarırım' diyorlar. Bunların anlayışı bu." diye konuştu.

'Su vatandır'

"Su akar Türk bakar"ı "Su akar Türk yapar" a evirdik. ' diyen Milletvekili Aydemir, 'Su Vatandır' başlığı içinde, Dünya Su Gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 325 tesise vurguda bulundu ve AK Dönemde ülkeye kazandırılan barajların, göletlerin, enerji tesislerinin varlığına; illerdeki milyonlarca ağaçlandırmaya dikkat çekti.

'Suyun gücünü milletle buluşturuyoruz'

Ak Parti iktidarları sürecinde, 'suyun gücünü milletle buluşturma' anlayışının eserlerle, yatırımlarla ortaya konulduğunu, sulama ve enerji barajları sayısının rekor düzeye ulaştığını belirten Milletvekili Aydemir, AK Parti öncesinde 276 baraja sahip Türkiye'de bugün hidroelektrik santral sayısının 49'dan 600'lere yükseldiği, sulama amaçlı devasa baraj sayısının ise 500 sınırına yaklaştığını vurguladı.

Ak Parti dönemiyle hayata geçirilen ilkler

Türkiye'nin artık günü birlik politikalarla değil, uzun vadeli, rasyonel plan ve projelerle asırlara yürüdüğünü aktaran Milletvekili Aydemir, ülke yenilenebilir enerji kaynaklarının AK Parti iktidarları döneminde değerlendirilmeye başlandığı, iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri alan ülkeler arasına girdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşsiz feraseti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaca gıpta edilen feraseti, basireti ve dirayetiyle ülke için Büyük ve Güçlü Türkiye yol haritası oluşturulduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsüyle ilgili muhalif yaklaşıma da sert tepki gösterdi.

'İşleri güçleri çamur atmak'

Milletvekili Aydemir, muhalefet partilerinin 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin eleştirilerine değinerek, "Bütün dünya şapka çıkarıyor ama muhalefet sükut bile etmiyor. Takdir etmiyorsunuz bari sessiz kalın. Bunu da yapmıyor. Çamur atıyor, yolsuzluk iddiasında bulunuyor. Ulaştırma Bakanlığı da bunlara çok çarpıcı cevaplar veriyor ama bunlarda utanma, sıkılma yok." ifadelerini kullandı.

Aydemir'den Zuya Yurttaş'a vefa

Milletvekili Aydemir'in basın toplantısı gündeminde yine Erzurum ve değerleri vardı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ziya Yurttaş'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini sunan Milletvekili Aydemir, 'Atatürk Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ziya Yurttaş hocamızı birkaç gün önce ebedi yurduna tevdi ettik. Yüksek düzeyde bir bilim adamı olmasının yanında eşsiz bir dadaş, emsali az bulunur bir insandı. Eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, Sivil toplum Kuruluşları kaydındaki çalışmalarıyla ülkeye ve Erzurum'a verdiği hizmetler asla unutulmayacak, Ziya Hocamız daim rahmetle anılacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun' dedi.

'Şehit İli'ye rahmet niyazındayız'

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli'yi rahmetle anan Milletvekili Aydemir, 'Şehidimize Allahtan rahmet niyaz ediyor, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. ' mesajını verdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Politika