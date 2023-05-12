Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven, Kılıçdaroğlu'na başarı dileklerini iletti

Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başarı dileklerini iletti.

Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, "Dostumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na pazar günü yapılacak seçimlerde başarılar diliyoruz. PES, bu genel seçimde Türkiye'deki partilerimizi desteklemekte ve muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almaktadır" dedi.

PES Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başarı dileklerini iletti. PES'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Löfven'in açıklamaları şöyle aktarıldı:

"TÜRK TOPLUMU 20 YILLIK ERDOĞAN DÖNEMİNDEN SONRA DEĞİŞİM İSTİYOR VE BUNU HAK EDİYOR"

"Dostumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na pazar günü yapılacak seçimlerde başarılar diliyoruz. PES, bu genel seçimde Türkiye'deki partilerimizi desteklemekte ve muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almaktadır.

Birleşik muhalefet, Erdoğan'ın 20 yıldır süren otoriter rejimine karşı demokratik bir alternatiftir. Hukukun üstünlüğünün, sivil özgürlüklerin ve kuvvetler ayrılığının desteklendiği ve saygı duyulduğu bir toplum için verdikleri mücadelede Türk halkının yanındayız. Türk toplumu 20 yıllık Erdoğan döneminden sonra değişim istiyor ve bunu hak ediyor. Bunu elde edeceklerine inanıyoruz."

KADER SEVİNÇ: LÖFVEN'İN BU AÇIKLAMA İLE KILIÇDAROĞLU'NA BAŞARI DİLEKLERİNİ AÇIKLAMASI VE DEMOKRASİDEN YANA TAVIR KOYMASI DEĞERLİDİR

CHP Avrupa Birliği (AB) Temsilciliği Başkanı ve PES Yönetim Kurulu Üyesi Kader Sevinç, Löfven'in açıklamalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"PES Başkanı Stefan Löfven yakın zamana kadar İsveç Başbakanı'ydı ve uzun süre İsveç'i yöneten sosyal demokrat iktidarın liderliğini yaptı. Kendisinin yaptığı bu açıklama ile Genel Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na başarı dileklerini açıklamış olması ve demokrasiden yana tavır koyması değerlidir.

PES ayrıca yurttaşlarımız için vize serbestisi hedefini desteklediğini açıklamıştı. AB içinde, bizim Türkiye'de halkımız için verdiğimiz mücadeleyi çok iyi anlayan geniş bir demokrat kesim var. İktidarımızda, uluslararası alandaki bu gücümüzü Türkiye Cumhuriyeti'nin faydası için daha etkili değerlendirebileceğiz. Artık AB karşısında, Avrupalı bir dil ve tutum içinde konuşabilecek yetkinlikte Türk muhataplar bulacak. AB raporlarını yırtan, reform gündemini terk eden, sözüne güven olmayan, çatışmacı, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına sahip çıkmayan, kendi siyasi çıkarlarını önceleyen yönetim tarih olacak. Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği saygın yere taşıyacağız. CHP'nin ve ittifakımızın demokrasiye olan taahhüdü, Türkiye'nin demokratik geleceği için yurt içinde ve dışında tüm demokratlara umut veriyor."

IRATXE GARCIA PEREZ: KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA BOL ŞANS DİLİYORUM. TÜRK HALKI DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR

Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Grubu Başkanı ve PES Birinci Başkan Yardımcısı Iratxe Garcia Perez da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na başarılar dileyerek şunları kaydetti:

"Pazar günü yapılacak seçimlerde Türk halkına en içten dileklerimi iletiyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'na şans diliyorum! Türkiye'nin otokratik sürüklenişine, demokrasi ve özgürlüklere yönelik saldırılara ve büyük sosyal ve ekonomik krize bir son vermenin zamanı geldi. Türk halkı daha iyisini hak ediyor."