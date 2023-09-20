Avcılar Belediye Başkanı BM Kürsüsünde Konuştu

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Kürsüsü'nden dünyaya seslenen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, belediye önünde coşkuyla karşılandı. BM'de yaptığı konuşmaya değinen Başkan Hançerli, "Yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu vurguladık, bunu pandemide gördük, verdiğimiz öneriler dünya liderlerinin alacağı kararlara altlık oluşturdu" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi bünyesinde yapılmakta olan toplantılara davetli olarak ABD'nin New York kentine gitti. Daha önce iki kez BM kürsüsünde çalışmalarını anlatan Hançerli, bu sefer de Orta Doğu ve Batı Asya Bölgelerindeki Yerel ve Bölgesel Yönetimlerini (MEWA) temsil etti. Hançerli, BM Genel Merkezi'nde "2030 Gündemini Yerelleştirme, Yerel ve Bölgesel Hükümetlerle Dönüştürücü Koalisyonlar (SKA Eylem Haftası) etkinliğinde çerçevesinde İngilizce bir konuşma yaparak, "Küresel SKA Yerelleştirme Fonu" kurma önerisinde bulundu.

Başkan Hançerli coşkuyla karşılandı

ABD'deki temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Başkan Hançerli ve beraberindeki heyet, Avcılar Belediyesi girişinde personel tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Hançerli'ye çalışanlar tarafından çiçek verildi.

Daha sonra bir konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Birleşmiş Milletler'de olmak Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslenmek çok heyecanlı ve gurur vericiydi. Birleşmiş Milletler'de son iki yıl içerisinde üç defa o kürsüyü kullanarak tüm dünyaya seslendik. Dünyaya kendimizi anlattık ve daha güzel bir dünyanın nasıl kurulacağına, kurulabileceğine ilişkin görüşlerimizi söyledik. Avcılar halkının temsilcisi olarak 78. Genel Kurula dünya liderlerinin konuşmalarına şahitlik ettim. Dünya liderlerinin alacağı kararları, alacağı kararlara temel oluşturacak önerilerde bulunduğumuz yüksek seviyeli politik forumlarda konuşmacı olarak yer aldım. Önerilerimiz Birleşmiş Milletler'in kararlarına altlık oluşturdu. Alacağı kararlarının maddeleri haline geldi" dedi.

2 yılda üçüncü seferdir Birleşmiş Milletler Kurula katıldığını anlatan Başkan Hançerli, katılımlarının insanlarda merak uyandırdığını belirtti.

Yerel yönetimlerin mutlaka güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptıklarını söyleyen Hançerli, "Birleşmiş Milletlerin bir süredir üzerinde durduğu ve çok yoğun çalışmalar sürdürdüğü 17 maddeden oluşan sürdürülebilir kalkınma amaçları var. ve sürdürülebilir kalkınma amaç hayat bulması, bu amaçların uygulamaya geçmesi, bu amaçların tüm insanlık tarafından kabul edilip uygulayıcılarındanız. Bu raporlardan hazırlayan dünyada on binlerce yerel yönetim içerisinde 82 belediyeden, Türkiye'deyse bu kapsamda çalışma yürüten 3 belediyeden biriyiz. Orada yaptığınız konuşmalarda da neye vurgu yaptık? Öncelikle yerelin çok önemli olduğunu ve yerelin mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini vurguladık. Yerelden kastımız kent, köy ve insanların en alt düzeyde yaşadığı yerler. Özellikle pandemi zamanında görüldü ki bu büyük kuruluşlar, uluslar üstü kuruluşlar hala bazı şeyleri tartışırken, yerel derdin, sorunun merkezinde ve çözümün, çözümün paydaşlarının hemen yanı başında olduğu için soruna karşı çözümü üretmiş ve yol da almış. İşte pandemide bunu gördük" diye konuştu. - İSTANBUL