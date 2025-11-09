Haberler

Atatürk'ün Evi Restore Edildi

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi restore etti. Bakan Ersoy, bu önemli mirasın kapılarını yeniden açtıklarını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğup büyüdüğü evi restore etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te yeniden hayat bulan mirasının kapılarını bugün yeniden açıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin tarihi mirasına sahip çıkmak adına önemli bir adım attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğup büyüdüğü ev, bakanlık tarafından restore edildi.

"Milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti tüm hatırasını koruyarak restore ettik"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir nar ağacının gölgesinde hatıralar yeniden canlanıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te yeniden hayat bulan mirasının kapılarını bugün yeniden açıyoruz. Selanik'in dar sokaklarından milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti ruhuna uygun bir şekilde ve tüm hatırasını koruyarak restore ettik. Ali Rıza Efendi'nin diktiği ağacın hala gölgesini düşürdüğü bu atmosfer, bir çocuğun kurduğu hayallerin bir milletin yolunu nasıl aydınlattığını hissettirecek. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) başta olmak üzere milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan bu kıymetli mirası geleceğe taşıyan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
