Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı öncesi basın açıklaması yapıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın açıklamasında, millet bahçesi açılışı öncesi muhalefetin eleştirilerine cevap verdi ve mitingin burada yapılacağını duyurdu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Geçen yıl yine milyonlarla Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldiklerini belirten Bakan Kurum, "İlk fidanlarımızı toprakla buluşturmuştuk. Bugünkü muhalefet, 'bu alanı binalar dikerek ranta açacaksınız, buralarda yurt dışındaki tüm ülkelere parsel parsel satacaksınız' demişlerdi. Ama biz dedik ki ağaç dikeceğiz. 145 bin 300 ağaç dikeceğiz. Fethin sembolü olarak Atatürk Havalimanı millet bahçemizi milletimize armağan edeceğiz. Burada çocuklarımız ağaçların, kuş cıvıltılarının içerisinde, yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla zaman geçirecek demiştik" açıklamasını yaptı.

"MİLYONLAR BURADA OLACAK"

Bakan Kurum, "Hamdolsun yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabını milletimizle buluşturuyoruz. Kardeşlerimizle gençlerimizle buluşturuyoruz. Aynı zamanda burası yarın, Türkiye yüzyılın mitingine ev sahipliği yapacak. Burada büyük bir coşkuyla Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle milyonlar burada olacak. 16 milyon İstanbullu kardeşim. Burada el ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılının işaret fişeğini yakacağız. Burası çok anlamlı bir yerdir. Ana muhalefet lideri Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da milletimizin tanklarının önünde canı pahasına mücadele verdiği süreçte kendisi buradaki limandan tank önünden kaçarak hemen Bakırköy'de kahvesini yudumlarken milletimiz devletimiz, bayrağımız ezanımız için bu mücadeleyi verdik" şeklinde konuştu.

"14 MAYIS ZAFERİNİ BURADA VERECEĞİZ"

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası kıymetlidir. Ülkemizin ilk havalimanıdır. İlk havalimanı olmaya devam edecektir. Çiçeklerle böceklerle koku bahçeleriyle bezediğimiz Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde, inşallah Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. 7 Mayıs'ta, 14 Mayıs zaferimizi buradan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ilan edeceğimiz yerdir."

KURTULMUŞ: UNUTULMAYAN MİTİNG OLACAK

Numan Kurtulmuş, "Öncelikle bu alanda Türkiye sana emanet başlığıyla gerçekleştirilecek olan bu mitingin Türkiye siyasi tarihi bakımından da unutulmayan bir miting olacağına yürekten inanıyorum. Çok mükemmel hazırlıklar sürdürüldü. Yarın burada milyonlarca insanımız olacak. Bu hazırlığı yapan İstanbul il teşkilatımıza, başta değerli il başkanımızın şahsında olmak üzere bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görkemli bir mitingle aslında burada, 14 Mayıs'ın bir ilanı gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

SOYLU: 100 BİNLERCE İSTANBULLU TAYYİP ERDOĞAN'IN ETRAFINDA YER ALACAK

Süleyman Soylu, şu açıklamaları yaptı:

"Yarın siyasi tarihimizin en görkemli, en heyecanlı ve en muhteşem mitingine, 100 binlerce İstanbullunun burada hem ülkemize hem etrafımızdaki coğrafyaya hem de dünyaya mesaj vereceği bir mitinge hazırlanıyoruz. Yarın 100 binlerce İstanbullunun Tayyip Erdoğan'ın etrafında saf saf duracağı bir mitinge hazırlanıyoruz. Sadece bir mitinge hazırlamıyoruz aslında bir duruşa hazırlanıyoruz. Yarın bu alanda rahmetli Adnan Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş, Demirel olacak. Yarın bu alanda terörle mücadele eden kahramanlarımız olacak. Başı açık ve başı örtülü kızlarımızı birbirinden ayıranlara karşı onları birleştiren, onları bu ülkenin bütün değerleriyle buluşturan, sadece onları değil, aynı zamanda Türkiye'nin doğusuyla batısını bütünleştiren; Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'yi, Alevi'yi, Çerkez'i, Arap'ı her birini birbiriyle bütünleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan yüz binler olacak."

Osman Nuri Kabaktepe ise "7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde yapacağımız mitingin 14 Mayıs'ın işaret fişeği olacağına da biliyoruz. Atatürk Havalimanımızı 2 açıdan önemli buluyoruz. Birincisi Türk uçak sanayinin, havacılık sektörünün çekirdeği olmuş bir mekandayız. Teknofestli ve Türkiye Yüzyılı'nı yüksek teknolojiyi getirecek o ruhu barındıran bir alandır burası. Dolayısıyla bu mananın yeniden fışkıracağı bir alandır. Aynı zamanda şu an ayak bastığımız alan 15 Temmuz hain darbesine direnişin sembolü olan bir mekandır. Cumhurbaşkanımız şu an ayak bastığımız alana inmiştir" dedi.