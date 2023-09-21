Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunmamaktadır

Atatürk'e hakaret eden, ulu öndere yaptığı saygısızlık nedeniyle tutuklanan lise öğrencisine de sahip çıkan Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri'nin Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu öne sürülmüştü. İddiaları yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Atatürk'e hakaret eden Kuveytli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olduğu iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunmamaktadır." denildi.

ATATÜRK'E ART ARDA HAKARET ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e sosyal medya hesaplarında art arda hakaret içeren paylaşımlar yapan Kuveytli yazar tepkilerin odağı haline geldi. Sosyal medyada Abdülaziz Alhajri ismini kullanan şahıs son olarak, Atatürk'ün fotoğrafıyla müstehcen hareketler sergileyince tutuklanan lise öğrencisine sahip çıktı.

TÜRK PASAPORTU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kuveytli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunduğu öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada iddiaların doğru olmadığını belirtti.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan "Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip" iddiası doğru değildir. İçişleri Bakanlığı tarafından Abdülaziz E. Alhajri'nin Kuveyt'te yaşadığı tespit edilmiş ve hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan 'Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip' iddiası doğru değildir."