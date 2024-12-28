Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel: İki yeni metro hattı hayata geçiyor

Başkan Adıgüzel, deprem gerçeğine dikkat çekerek, "Depreme karşı gelmemiz mümkün değil ancak depreme karşı hazırlıklı olabiliriz. Bu noktada, kentsel dönüşümün çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm projelerini yalnızca binaları yenilemek olarak görmemek gerekiyor. Bu projeler, aynı zamanda daha güvenli ve dayanıklı bir kent inşa etmek için birer araçtır" dedi.

"ATAŞEHİR, ULAŞIM AĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR"

Ataşehir'in hızlı bir şekilde gelişen bir ilçe olduğuna vurgu yapan Adıgüzel, ilçenin ulaşım altyapısındaki yeniliklere de değindi. " Ataşehir, birçok metronun kesiştiği bir ilçe haline dönüştü. İlçemizde iki yeni metro hattı daha hayata geçiyor. Ekonomik koşullar sağlanırsa, 2025 yılına kadar Göztepe-Ümraniye metro hattını açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, metro projelerinin sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp, bölgenin sosyo-ekonomik yapısına da olumlu etkiler yapacağını belirtti. "Ulaşım projeleri, bir yandan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırırken diğer yandan ilçemizin yatırım potansiyelini de yükseltiyor. Bu durum, Ataşehir'i daha cazip bir yaşam ve iş merkezi haline getiriyor" dedi.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM, DEPREM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Başkan Adıgüzel, kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin ekonomik olarak desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. "Vatandaşlarımızla el ele vererek, daha güvenli bir Ataşehir inşa etmek için çalışıyoruz. Ancak bu süreçte merkezi hükümetten de destek bekliyoruz. Deprem, hepimizin ortak sorunu ve çözümü ancak birlikte hareket ederek bulabiliriz" diye konuştu.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in açıklamaları, hem ilçedeki vatandaşlar için hem de kentsel dönüşüm ve ulaşım projelerine ilgi duyanlar için yol gösterici nitelikte oldu. Başkan, hem mevcut sorunlara hem de gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projelere dair önemli ipuçları verdi.