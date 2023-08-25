Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci Mahalle Ziyaretlerinde Dayanışmayı Vurguladı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Esenevler Mahallesi'nde sakinlerle bir araya gelerek komşuluk hukuku ve dayanışma konularını ele aldı. Deveci, belediye çalışmalarında dayanışma ruhunun önemine vurgu yaparak, pandemi döneminde 25 bin aileye gıda ve giyecek yardımı yapıldığını belirtti. Atakum Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında örnek bir belediye olduğunu ifade eden Deveci, kadın emeğini ekonomiye kazandırmak için Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurduklarını söyledi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "İlçemizde komşuluk hukuku anlayışını yerleştirerek örnek bir dayanışma sergiledik" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Esenevler Mahallesi'nde Ender Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Deveci, dört buçuk yılda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, talepleri de tek tek dinledi.

25 BİN AİLEYE GIDA VE YİYECEK YARDIMI

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, belediye çalışmalarında her zaman dayanışma ruhu ile hareket ettiklerini belirterek, "Bana en büyük projen ne diye sorduklarında 'Komşuluk hukukunu oluşturmak' dedim. Gerçekten de en büyük proje bu. Birbirinizle konuşabiliyor, birbirinizin derdini dert edebiliyorsak ve birbirimizin çocuğunu soruyorsak, aslında birçok sorunun üstesinden gelebiliriz. Bu anlayışla pandemi döneminde yaklaşık 25 bin aileye gıda ve giyecek desteği verdik. Evde Destek Birimi ile yaklaşık 500 aileye hizmet aldı. Toplumumuzun her kesimi ile yoğun işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖRNEK BELEDİYE

Atakum Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında önemli bir örnek olduğunu belirten Başkan Deveci, "Atakum Belediyesi, artan zamlara rağmen hizmet verdiği aile sayısını sürekli artırıyor. Belediyemiz sadece 2023 yılının başından ağustos ayına kadar hizmet alan hane sayısı AtaMarket'de yüzde 30, PAYMER'de yüzde 40 ve evde destek hizmetlerinde yüzde 50'in üzerinde artırdı. Karadeniz'in ilk gıda bankası AtaMarket'ten bugüne dek Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Müdürlüğü'ne başvuru yapan 9 bin aile faydalandı. Ekiplerimiz sahada, Atakumlulara en iyi hizmeti sunabilmek için yoğun mesai harcıyor" diye konuştu.

KADIN EMEĞİ EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Atakum'da tüm vatandaşlara yönelik yeni projeler hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Deveci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlarımızın emeğini raflardan ekonomiye kazandırmak için Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni (ATAK) kurduk. Geleneksel festivallerle ve diğer etkinliklerle üretici kadınlarımızın emeğini ekonomik değere dönüştürerek aile bütçelerine destek veriyoruz. Atakum bir turizm, eğitim ve kültür kenti. Uluslararası festivallere ev sahipliği yapıyor. En son Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Festivali'ni vatandaşlarımızla buluşturduk. Gençlerimizin ufkunu geliştirecek eğitim, kurs ve sosyal faaliyetlerden yer aldığı Hasan Ali, Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'miz çok ilgi görüyor. Merkezimiz, hizmete girdiği günden itibaren özellikle gençlerimizin uğrak noktası olmaya devam ediyor."