ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Sağlam Üye Ülkelerin Büyükelçilerini Kabul Etti
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA) Türk Grubu Başkanı Osman Sağlam, üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti. Görüşmeye Malezya, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya, Singapur ve Brunei Sultanlığı büyükelçileri katıldı. Türk Grubu üyeleri CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da görüşmede hazır bulundu. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Parlamentolar Arası Asamblesi (AIPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.
Görüşmeye Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Endonezya Achmad Rizal Purnama, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto, Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok, Tayland Maslahatgüzarı Nawinee Plynoi ile Brunei Sultanlığı Maslahatgüzarı Sobrina Rosli katıldı.
Türk Grubu üyeleri CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da görüşmede hazır bulundu.
Görüşme, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.