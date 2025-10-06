Haberler

ASAV Başkanı Murat Doğanay ve Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Stratejik Destek Ziyareti

ASAV Başkanı Murat Doğanay ve Ümit Özdağ'dan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Stratejik Destek Ziyareti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Ekim seçimleri öncesinde önemli isimleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Ziyaretin organizasyonu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı (ASAV) Başkanı Murat Doğanay tarafından yürütüldü.

Heyette, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ve Azmi Karamahmutoğlu da yer aldı. Görüşmede Türkiye–KKTC ilişkilerinin geleceği, Doğu Akdeniz'deki güç dengeleri, enerji güvenliği hatları ve bölgesel aktörlerin pozisyonları kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Toplantı sonrasında heyet, Cumhurbaşkanı Tatar'a seçim sürecinde açık destek mesajı verdi.

ASAV Başkanı Murat Doğanay, KKTC'nin egemenliğinin Türkiye'nin güvenlik doktriniyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek, "Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkmak, Mavi Vatan vizyonunun temel gereğidir. KKTC'nin varlığı, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin stratejik derinliğinin sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs TV'de konuşan Prof. Dr. Ümit Özdağ ise federasyon modelinin artık geçerliliğini yitirdiğini vurgulayarak, " Kıbrıs'ta tek gerçekçi yol, iki ayrı bağımsız devlettir. Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki yakınlaşma dikkatle izlenmelidir; KKTC'nin yeni bir Filistin'e dönüştürülmesine izin verilmemelidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, heyetin desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve bağımsızlık mücadelesi, Türkiye'nin desteğiyle birlikte Doğu Akdeniz'deki istikrarın en güçlü teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Murat Doğanay'ın liderliğinde gerçekleşen bu temas, Türkiye–KKTC stratejik ortaklığının kurumsal düzeyde pekişmesi, seçim öncesi demokratik dayanışma mesajının güçlenmesi ve Doğu Akdeniz güvenlik mimarisine yönelik ortak vizyonun teyidi açısından önemli bir diplomatik adım olarak değerlendirildi.

