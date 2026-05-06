ABD'li ucuz uçuş devi iflas etti! 17 bin kişi açıkta kaldı

ABD merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflas ederek operasyonlarını tamamen durdurdu. Şirketin tasfiye sürecine girmesiyle birlikte yaklaşık 17 bin çalışan işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Havacılık sektöründe büyük yankı uyandıran gelişmeyle birlikte Spirit’in 138 uçaklık genç filosunun da elden çıkarılması gündeme geldi.

34 YILLIK ŞİRKET İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ

Uzun süredir ekonomik darboğaz yaşayan Spirit Airlines, mali yapısını sürdüremeyince resmi olarak iflas sürecine girdi. ABD, Karayipler ve Latin Amerika’da 80’den fazla noktaya uçuş gerçekleştiren şirket, tüm operasyonlarını durdurma kararı aldı. Böylece düşük maliyetli havayolu modelinin en dikkat çeken temsilcilerinden biri havacılık sektöründen çekilmiş oldu.

Şirketin kapanma kararı en çok çalışanları etkiledi. Spirit Airlines bünyesinde görev yapan yaklaşık 17 bin personelin geleceği belirsizliğini korurken, çalışanların büyük bölümünün kısa sürede farklı şirketlere geçip geçemeyeceği merak konusu oldu.

138 UÇAKLIK DEV FİLO TASFİYEYE GİRİYOR

İflas kararının ardından şirketin filosunda bulunan 138 uçağın tasfiye edilmesi için süreç başlatıldı. Ortalama yaşı 6,3 olan filonun büyük kısmı modern Airbus modellerinden oluşuyor.

Spirit Airlines envanterinde 77 Airbus A321neo, 44 Airbus A320neo, 15 Airbus A320ceo ve 2 Airbus A319ceo bulunuyor.

Sektör kaynakları, genç ve yakıt verimliliği yüksek uçakların leasing şirketleri aracılığıyla kısa sürede farklı havayolu şirketlerine devredilmesini bekliyor.

17 BİN KİŞİ AÇIKTA KALDI

Şirketin faaliyetlerini tamamen durdurmasıyla birlikte binlerce çalışan bir anda işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Pilotlardan kabin memurlarına, teknik ekiplerden yer hizmetleri personeline kadar geniş bir çalışan kitlesi tasfiye sürecinin etkisini doğrudan hissedecek.

ABD havacılık sektöründe son yılların en büyük iş kayıplarından biri olarak değerlendirilen gelişmenin, düşük maliyetli havayolu şirketleri üzerindeki baskıyı da artırması bekleniyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Spirit Airlines’ın çekilmesiyle birlikte boşalan uçuş slotları ve hatların diğer hava yolu şirketleri tarafından paylaşılması bekleniyor. Uzmanlar, artan yakıt maliyetleri ve operasyonel giderlerin düşük maliyetli havayolu modelini giderek daha kırılgan hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Şirketin pazardan çekilmesi, ABD havacılık sektöründe yeni bir rekabet döneminin kapısını aralarken, 17 bin çalışanın sektöre nasıl yeniden entegre olacağı da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.