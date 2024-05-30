ASATUF Yönetimi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve yönetimi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Muhsin Şentürk'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ankara Sağlık Turizm Federasyonu (ASATUF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve heyeti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Muhsin Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, sağlık turizmi alanında Türkiye ile dünya ülkeleri arasında iş birliği yapmak için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye, sağlık turizmi alanında son yıllarda sağlık turizminde önemli gelişmeler göstermiştir. Ülkemizde anlaşma yapmış olduğumuz termal otellerle ve hastanelerle tüm ülkelerle sağlık turizmi alanında iş birliği yapmak istiyoruz. Alternatif tıp alanında özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili olarak, tüm dünya genelinde şifalı bitkilerin de tanıtımını yapmak istiyoruz. Ayrıca yaşlı turistlerin bakımı ve rehabilitasyonu amacıyla klinik konukevleri, geriatrik tedavi merkezleri ile ülkemize gelecek yaşlı turistlere hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bu amaç Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, 2024 yılında sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de destek ve katkılarıyla, dünya ülkelerinin Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile sağlık turizmi alanında online ve fiziki olarak iş forumu ve konferansları yapmak istiyoruz. Sağlık sektöründeki Türk şirketleriyle birlikte birçok ülkeye kalabalık bir heyetle ziyaret gerçekleştirecek ve ikili anlaşmalar yapacağız" dedi.

Yargıtay'ın amacının hukuken mahkemeler tarafından verilen kararlarda birliği sağlamak olduğunu ifade eden Karabulut, " Yargıtay, adil ve adaletli bir şekilde verilen mahkeme kararlarını inceleyerek hepimiz için aynı işlemi uygular. T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yargıtay'ın en önemli birimlerinden biridir. ASATUF Yönetim Kurulu olarak, sizleri en kısa zamanda ASATUF Genel Merkezi'nde görmekten mutluluk duyacağız. Bu düşüncelerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilmiş olmanızdan dolayı şahsınızı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sivil toplum kuruluşlarının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yapmış olduğu çalışmalar ülkemiz için çok değerlidir. Sağlık turizmi alanındaki sivil toplum örgütlerinin çalışmaları da bu anlamda ülkemiz açısından çok önemlidir. Sağlık turizmi alanındaki çalışmalar ülkemizin sağlık alanındaki marka değerini tüm dünyada artıracaktır ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenlerle çalışmalarınızda başarılar dilerim." diye konuştu. - ANKARA