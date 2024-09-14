İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı
Asal Araştırma'nın kurumların güvenilirliğine ilişkin yaptığı anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. Listede ordu yüzde 19,7 ile zirvede yer alırken, onu yüzde 16,5 ile polis teşkilatı takip etti. Cumhurbaşkanlığı yüzde 11,1 ile üçüncü sıraya yerleşti. Listenin son sıralarında yer alanlar ise, sık sık eleştirilen kurumlar oldu.
Asal Araştırma'nın kurumların güvenilirliğine ilişkin yaptığı ankette ordu birinci, polis ikinci oldu. Cumhurbaşkanlığı yüzde 11,1 ile üçüncü olurken, Diyanet, yargı, politikacılar ve medya listenin son sıralarında yer aldı.
İŞTE VATANDAŞLARIN EN GÜVENDİĞİ KURUMLAR
Asal Araştırma, vatandaşlara Türkiye'de en güvendikleri kurumları sordu. Katılımcıların verdikleri yanıtlar bir hayli ilginç oldu.
ORDU, POLİS VE CUMHURBAŞKANLIĞI ZİRVEDE
Listede Türk Silahlı Kuvvetleri yüzde 19,7 ile birinci sırada yer aldı. Polis teşkilatı yüzde 16,5 ile ikinci, Cumhurbaşkanlığı yüzde 11,1 ile üçüncü oldu.
DİYANET, YARGI, POLİTİKACILAR VE MEDYA EN GÜVENİLMEYENLER
Listenin alt sıralarına yerleşen kurumlar ise dikkat çekti. " Diyanet İşleri Başkanlığı'na güveniyorum" diyenler yüzde 2'de kalırken, yargı yüzde 1,4, politikacılar ise yüzde 1 puan aldı. Medya ise yüzde 0,9 ile listenin dibine demir attı.