İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı

Asal Araştırma'nın kurumların güvenilirliğine ilişkin yaptığı ankette ordu birinci, polis ikinci oldu. Cumhurbaşkanlığı yüzde 11,1 ile üçüncü olurken, Diyanet, yargı, politikacılar ve medya listenin son sıralarında yer aldı.

İŞTE VATANDAŞLARIN EN GÜVENDİĞİ KURUMLAR

Asal Araştırma, vatandaşlara Türkiye'de en güvendikleri kurumları sordu. Katılımcıların verdikleri yanıtlar bir hayli ilginç oldu.

ORDU, POLİS VE CUMHURBAŞKANLIĞI ZİRVEDE

Listede Türk Silahlı Kuvvetleri yüzde 19,7 ile birinci sırada yer aldı. Polis teşkilatı yüzde 16,5 ile ikinci, Cumhurbaşkanlığı yüzde 11,1 ile üçüncü oldu.

DİYANET, YARGI, POLİTİKACILAR VE MEDYA EN GÜVENİLMEYENLER

Listenin alt sıralarına yerleşen kurumlar ise dikkat çekti. " Diyanet İşleri Başkanlığı'na güveniyorum" diyenler yüzde 2'de kalırken, yargı yüzde 1,4, politikacılar ise yüzde 1 puan aldı. Medya ise yüzde 0,9 ile listenin dibine demir attı.