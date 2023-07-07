Arnavutluk ve Karadağ Başbakanları Bölgedeki Sorunların Çözümü İçin Ortak Hareket Ediyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Başbakan Dritan Abazovic ile görüşmesinde bölgedeki sorunların çözümü konusunda ortak hareket ettiklerini belirtti. Rama, Balkanlar'ın Berlin Süreci'ne adapte olması gerektiğini vurguladı. Abazovic ise bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Başbakan Dritan Abazovic ile görüşmesinde bölgedeki sorunların çözümü konusunda ortak hareket ettiklerini belirtti.

Başbakan Rama, resmi ziyaret için gittiği Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Başbakan Dritan Abazovic ile görüştü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'dan oluşan 6 Batı Balkan ülkesi arasında işbirliğini artırmak amacıyla oluşturulan Berlin Süreci'nin önemine değinen Edi Rama, Balkanlar'ın kendisini bu sürece adapte etmesi gerektiğini söyledi.

Rama, Açık Balkan (Open Balkan) girişiminin birkaç ülkenin ortak anlaşması olduğunu dile getirerek, "Açık Balkan, açıp kapatabileceğim özel şirketim değil, birkaç ülkenin ortak girişimidir. Berlin Süreci'ne bağlı kalmalıyız. Arnavutluk, Berlin Süreci'ne ev sahipliği yapıyor, dikkatimizi boşa harcamaya izin veremeyiz ve Avrupa Birliği'nin mali planını sürece dahil etme şansımız var." ifadesini kullandı.

Yaklaşan NATO zirvesi öncesinde ülkesinin ve Karadağ'ın bölgedeki sorunların çözümü konusunda ortak tutuma sahip olmasının önemli olduğunu belirten Rama, "Kan dökülmesine neden olan ve derin nefret bölünmeleri açan çatışmaları çözmek için mümkün olan her şeyi yapmazsak, gelecek nesiller bizi affetmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ ile bölgedeki tüm çatışmalara karşı ortak bir yaklaşım içinde olduklarını aktaran Rama, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile zıt görüşlerde olduklarını kaydetti.

Edi Rama, Kurti'nin Tiran'da kendisini her zaman evinde gibi görmesini beklediğini de söyledi.

Karadağ Başbakanı Abazovic'ten bölgesel işbirliği vurgusu

Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ise iki ülke arasındaki işbirliğinin dostane bir seviyede olduğunu belirtti.

Sırbistan ile Kosova arasında yaşananların şiddet unsuru olmaksızın barışçıl olarak çözülmesini savunduğunu dile getiren Abazovic, şunları ifade etti:

"Daha fazla istikrar yaratmak, ilerleme sağlayan ekonomik temalara odaklanmak hedefimiz. Hepimiz geçmişten gelen konulardan bıktık, kapatılması gereken bazı konular var. Diyaloğu, oturup çözüm için konuşmayı destekliyoruz. Entegrasyon sürecinde başarılı olmak istiyorsak, her şeyden önce bölgesel işbirliğini daha iyi bir seviyeye getirmemiz gerekiyor."