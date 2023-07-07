Arnavutluk Başbakanı Rama, Sırbistan ve Kosova Arasındaki Gerginliğin Çözümünde Diyalog ve Anlaşma Yolunun Önemini Vurguladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Sırbistan ile Kosova arasında devam eden gerginliğin çözümünde diyalog ve anlaşma yolunun önemine dikkat çekti. Rama, Batı Balkan turu kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Rama, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa pazarına girebilmesi için işbirliği ve barışı geliştirmek gerektiğini belirtti. Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğe ilişkin olarak Rama, diyalog ve anlaşma yolunun ileriye götüreceğini söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Sırbistan ile Kosova arasında devam gerginliğin çözümünde diyalog ve anlaşma yolunun önemine dikkati çekti.

Rama, Batı Balkan turu kapsamında bugün, Bosna Hersek ve Karadağ'daki temaslarının ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gelerek Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rama, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa pazarına girebilmesi için yeni yol ve planlar yapılabileceğini söyleyerek, "Her şeyde anlaşamayız ama işbirliği ve barışı geliştirmek için elimizden geleni yapabiliriz." dedi.

Kosova'nın kuzeyinde devam eden gerginliğe ilişkin Rama, "Durumun daha da kötüleşmemesi için düşüncelerimizi açık bir şekilde söylemekten çekiniyoruz. Benim için gerginliğin yükseltilmesi değil diyalog ve anlaşma yolu bizleri ileriye götürecektir." diye konuştu.

Rama, kendisine yöneltilen "Kosova'nın kuzeyi Donbass'a dönüşür mü?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Hiç kimse gerginliğin silahlı çatışmaya dönüşebilme riskini hafife almamalı ve böyle bir şeyin yaşanmasına asla izin vermemeliyiz. İşte böyle bir durumda ancak Donbass ile karşılaştırma yapabiliriz. Mevcut durum, uluslararası kurumların gerginliğin düşürülmesi için belirlediği maddeler çerçevesinde kontrol edilebilir seviyede. Önemli olan çözümün bulunması ve sorunun aşılması."

Sırp Belediyeler Birliğinin kurulma sürecinin uzatılmasını stratejik hata şeklinde değerlendiren Rama, "Boykot ortamında seçilmiş belediye başkanlarının görevde kalma ısrarını da hata olarak görüyorum." şeklinde konuştu.

Vucic de barışı sadece istemediklerini, onun üzerinde de çalıştıklarını söyleyerek, "Normal olan herkes yeni çatışmaların olasılığına sevinmez diye düşünüyorum. Karşılaştığımız sorunların ağırlığı çok büyük." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğe ilişkin Vucic, "Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması gerekiyor. Bu 10 yıl önce olmalıydı ama kurulmadı." dedi.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik devam ediyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına almış, Sırbistan bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Zaman zaman karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulunmasına çalışılıyor.