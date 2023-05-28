Ardahan'da seçim kutlamaları başladı

ARDAHAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre zaferle tamamlamasının ardından Ardahanlı vatandaşlar, partinin il binası önüne akın etti.

Ardahanlılar resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından sokaklara döküldü. Oy kullanma işlemlerinin son bulmasının ardından parti binası önünde toplanan vatandaşlar, parti müzikleri eşliğinde Kongre caddesinde yürüdü. AK Parti milletvekili Kaan Koç, AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz ve Cumhur İttifakı'nın parti temsilcileri de vatandaşlarla birlikte yürüdü. Kongre caddesinde toplanan kalabalık davul zurna eşliğinde parti binası önüne kadar yürüdü.

Parti binası önünde toplanan kalabalığa hitap eden AK Parti Milletvekili Kaan Koç, ikinci yüzyılı olan Türkiye yüzyılı başlıyor. Ardahan ve Türkiye'ye hayırlı olsun dedi.

Koç, "Biz kazandık, Ardahan kazandı ve Türkiye kazandı. Mazlumların umudu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden sizlerin oylarıyla seçildi. Hepinize teşekkür ediyorum. 20 yıl içerisinde yapılan hizmetlerin üzerine daha da çok çalışarak daha da fazlasını yapmak için çok çalışacağız. ve Cumhur ittifakı olarak bunu birlikte başaracağız. Teşkilatlar olarak bundan sonra da daha çok çalışarak 2024 yılında yapılacak olan Belediye seçimlerini de alacağız" dedi.

Davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar kazanılan seçimi kutladı.