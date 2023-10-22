Antalya'da Filistin'e Destek İsrail'e Lanet Yürüyüşü

Antalya'da Memur-Sen tarafından düzenlenen 'Filistin'e Destek İsrail'e Lanet' yürüyüşünde kalabalık grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüşe AK Parti Antalya milletvekilleri ve İl Başkanı da katıldı.

ANTALYA'da Memur-Sen tarafından ' Filistin'e Destek İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenlendi. Antalya Müzesi önünde toplanan kalabalık grup, Güllük Caddesi'ne kadar yürüyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını prostesto etti.

Antalya Müzesi önünde dün akşam saatlerinde toplanan kalabalık grup, ellerinde meşaleler, pankartlar ve bayraklar ile İsrail'e karşı 'Katil İsrail Filistin'den Defol', 'Katil İsrail İşbirlikçi ABD', 'Antalya'dan Gazze'ye Direnişe Selam', 'İslamı Koru İsrail'i Yenecek' gibi sloganlar atıp tekbir getirerek yürümeye başladı. Yürüyüşe katılan bazı kişilerin ellerinde 'Hamas'a Selam Direnişe Devam' yazılı dövizler dikkati çekti. Yürüşe katılan bazı kişiler de Filistin bayrakları açarak destek verdi. Yürüyüşe, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.

'FİLİSTİN'DE İNSANLIK ÖLÜYOR'

Yürüyüşe katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşma yaptı. Başkan Yalçın, Adaleti ve hakkı Antalya'dan haykırmak için 'Antalya'dan Gazze'ye Direnişe Bin Selam' diyerek hastanede bombalanan, öldürülen masum çocuklar, anneler aşkına, yaşlılar aşkına meydanda toplanan kıymetli kardeşlerim, hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Siyonist çetelere, terör örgütüne karşı meydanlardan sesini yükselten dünyanın bütün meydanlarında bütün alanlarında insan onurunu korumak, 'İnsanlık onuru İsrail'i yenecek' diyerek meydanlardan sesini yükseltenleri selamlıyorum. Filistin'de insanlık ölüyor. Mabetler, mektepler, okulların savaş hukuku gereği bombalanmayacağı yerde, hastanede tedavi olan çocukların başına bombalar bırakılıyor. 500'ü aşkın insan hastanede hayatını kaybetti. Küçücük çocuklar sızı içerisinde, acı içersinde, büyük bir korkuyla hayatını kaybetti. Şehadete kavuştu. İnsanlık açısından daha acı bir şey olamaz diye konuştu.

'FAZIL SAY FİLİSTENDE'Kİ KARDEŞLERİMİZİN SESİ OLDU'

Yalçın Gazze'deki Filistin'deki kardeşlerimizin sesi oldu diye Fazıl Say, 'Cumhurbaşkanını destekliyorum doğru yerde duruyor' dediği için İsviçre'de Fazıl Say'ın konserlerini iptal etmiş haysiyetsizler dedi. Genel Başkan Ali Yalçın'ın konuşmasının ardından protesto sona erdi. (DHA)