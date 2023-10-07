Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı: Yıkılan bir şehirde gazete çıkarmak ne kadar akıllı olur?

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu, CHP'nin Marmaris'te düzenlediği Yerel Medya Çalıştayı'nda; "Biz harap olmuş Antakya'da, Antakya gazetecileri olarak federasyonumuzdan bir parça ilgi gördük, İzmir'den bir parça bir şeyler görebildik, gerisi boş. Yıkılan bir şehirde gazete çıkarmak ne kadar akıllı olur kime satacağız? Öncelikle o halkın ayağa kalkması lazım ki biz gazetelerimizi basalım, onlara dağıtalım" dedi.

CHP, Marmaris Belediyesi ve basın meslek örgütlerinin iş birliği ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelde düzenlenen "Anadolu Buluşmaları Yerel Medya Çalıştayı 2023" bugün başladı. Çalıştaya Türkiye'nin dört bir yanından 300'e yakın basın mensubunun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, eski CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, RTÜK üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cem Kaytan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkan Yardımcısı Hüsniye Karakoyun katıldı.

Çalıştayda, Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu söz aldı. Abdullahoğlu şunları söyledi:

"YIKILAN BİR ŞEHİRDE GAZETE ÇIKARMAK NE KADAR AKILLI OLUR, ÖNCE O HALKIN AYAĞA KALKMASI LAZIM Kİ BİZ GAZETELERİMİZİ BASALIM"

"Biz harap olmuş Antakya'da, Antakya gazetecileri olarak federasyonumuzdan bir parça ilgi gördük, İzmir'den bir parça bir şeyler görebildik, gerisi boş. Yıkılan bir şehirde gazete çıkarmak ne kadar akıllı olur, kime satacağız? Öncelikle o halkın ayağa kalkması lazım ki biz gazetelerimizi basalım, onlara dağıtalım. İnsanlarımı aç Genel Başkanım, siz gittiniz gördünüz. O sekiz korumalı polislerle geliyor, siz oysa ki halkın arasına karışıyordunuz. Çadır, konteyner denildi. Emin olun ki saman balyalarının bozulduğu o çuvaldızlardan insanlar kendilerine çatı yapmaya çalışıyorlar, kış geldi kapıya dayandı. Şu an yemek kaldırıldı, kartları verilmedi. Adalet Kalkınma Partisi iktidarı Hatay'da kalanları gidin, gidenlere de gelmeyin demeye çalışıyor. Bunu biz haykıracağız, Hatay Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığı pahasına Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldı. Biz bunu kendilerine bırakmayacağız. Antakya denen bir şey kalmadı. Yıkılmış bir şehirde gazete çıkarmışsın neye yarar çıkarmamışsın neye yarar. Bu sesimizi Türkiye'ye duyurmak durumundayız. Hatay Türkiye'nin yatak odasının penceresidir, Hatay ele geçirildi mi Türkiye ele geçirilir."