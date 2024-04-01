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Ankara ve İstanbul'da seçim sonuçlarına en yakın veriyi paylaşan anket şirketleri AREA, BETİMAR ve Aksoy Araştırma oldu

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Yerel seçimler öncesi vatandaşın gözü kulağı anket şirketlerinin paylaştığı sonuçlardaydı. Kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından anket şirketleri de güvenilirlik sınavını vermiş oldu. AREA Araştırma, BETİMAR ve Aksoy sonuçlara en yakın tahmini yapan 3 anket şirketi oldu.

1.19 YANILMA PAYIYLA EN YAKIN SONUCU PAYLAŞTI

Türkiye'de vatandaşlar yaşadığı il haricinde en çok Ankara ve İstanbul'un seçim sonuçlarını merak ediyordu. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen yarışın kazananıyüzde 51.09 oy ortanı ile İmamoğlu oldu. Aksoy Araştırma, 2400 kişiyle yapılan çalışmada Ekrem İmamoğlu için yüzde 49,9 , Murat Kurum için ise yüzde 39,6 sonucunu paylaşmıştı. Bu sonuçlara göre Aksoy Araştırma, 1.19 farkla sonuca en yakın veriyi tahmin eden şirket oldu.

Ankara ve İstanbul'da seçim sonuçlarına en yakın veriyi paylaşan anket şirketleri AREA, BETİMAR ve Aksoy Araştırma oldu

SANDIKLAR KAPANMADAN ÖNCE ANKET AÇIKLAMIŞTI

Betimar araştırma ise sandıkların kapanmasına kısa bir süre kala anket sonuçlarını paylaşmıştı. Verilerde Ekrem İmamoğlu yüzde 48, Kurum ise yüzde 38,3 oy oranında görüldü.

Ankara ve İstanbul'da seçim sonuçlarına en yakın veriyi paylaşan anket şirketleri AREA, BETİMAR ve Aksoy Araştırma oldu

ANKARA SEÇİMLERİNİ NOKTA ATIŞI BİLDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş, Ak Partili rakibi Turgut Altonok'a fark atarak kazandı. Yüzde 60,35 oy alan Yavaş'ı, yüzde 31.69 ile Altınok izledi. AREA Araştırma, Mansur Yavaş'a yüzde 60,1, Altınok'a ise yüzde 30,5oy oranı vererek neredeyse nokta atışı seçim tahmini yaptı.

Ankara ve İstanbul'da seçim sonuçlarına en yakın veriyi paylaşan anket şirketleri AREA, BETİMAR ve Aksoy Araştırma oldu

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Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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Yorumlar (1)

rakunlarısalarımüstüne:

Seçim artık bitti. Öncelikli gündem enflasyonla mücadele, sonrasında da adalet olmalı

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