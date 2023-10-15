Ankara Valiliği, YSP Kongresinde PKK Propagandası Yapan 4 Kişiyi Gözaltına Aldı

Ankara Valiliği, Yeşil Sol Partinin (YSP) 4. Olağan Kongresinde bölücü terör örgütü (BTÖ) PKK'nın propagandasını yapan ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın pankartını açan toplamda 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

YSP'nin Ankara'daki 4. Olağan Kongresinde BTÖ lehine tezahürat yapılırken, terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı. Ankara Valiliği, söz konusu durum üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İlimizde bugün Yeşil Sol Partisi tarafından yapılan 4. Olağan Kongrede bölücü terör örgütü lehine slogan atılması ve elebaşısının posterinin açılması eylemleriyle ilişkili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 4 gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA