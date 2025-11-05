Haberler

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 100. Yıl Dönümü Töreni Düzenlendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 100. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, hukukun ve adaletin sağlanmasındaki önemine vurgu yaptı. Tunç, Fakültenin Türkiye'nin hukuk gelişimindeki rolünü önemi olarak değerlendirdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunun 100. Yıl dönümü için düzenlenen törene katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Aslolan hukuktur, hukukun amacı adaleti gerçekleştirmektir. Bunu gerçekleştirirken de araçları önemlidir. Dolayısıyla kanunların sürekli değişmesi söz konusudur ama hukuk değişmez, adalet değişmez" dedi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunun 100. Yıl dönümü töreni düzenlendi. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Bakan şunları dile getirdi:

"Ankara Hukuk, 1925 yılında Cumhuriyetimizin ilk hukuk fakültesi. Ankara Hukuk'un özellikle ülkemizin hukuk gelişimi bakımından önemi yadsınamaz. Cumhuriyet ile yaşıt bir fakültemiz ve adalet teşkilatımızda, yargı teşkilatımızda çok önemli değerler yetiştiren, hukukçular yetiştiren ve bugün Cumhuriyetimizin adalet sisteminin gelişmesinde çok büyük katkısı olan bir fakültemiz. İstanbul Hukuk biraz daha eski, Osmanlı'dan kalma. Tabi Cumhuriyet ile beraber İstanbul Hukuk ile birlikte ve diğer fakültelerimizle birlikte hukuk inşası sürecinde, bütün fakültelerimizin katkısı olmuştur ama Ankara Hukuk'un başkente daha yakın olması vesilesiyle hukukun inşası sürecinde çok daha etkin olmuşlardır, Ankara Hukuk Fakültesinin akademisyenleri ve değerli hocaları."

"Adalet, haklıya hakkını gecikmeksizin vermektir"

Parlamentoda görev yaptığı süre içinde Ankara Hukuk'tan çok yararlandıklarını dile getiren Bakan Tunç, "Yeni kanunların yapılmasında, kanunların yenilenmesi sürecinde Ankara Hukuk Fakültemizin akademisyenleri çok büyük katkı sağladı. Adaletin tecellisi önemli. Bu yuva, adaleti hakkıyla tecelli edecek kişileri yetiştiriyor. Özellikle adaletin tecellisi, hukuk devletinin amacı adaleti tecelli etmek. Adalet mülkün temelidir diyoruz. Adalet, haklıya hakkını gecikmeksizin vermektir" ifadelerinde bulundu.

"Aslolan hukuktur, hukukun amacı adaleti gerçekleştirmektir"

Adaletin tecellisini gerçekleştirmenin en önemli unsurunun insan olduğunu vurgulayan Tunç, "Fiziki mekanlara da ihtiyaç var, teknolojik imkanlara da ihtiyaç var. İhtiyaca cevap veren mevzuata ve kanunlara ihtiyaç var. Kanunlar adalet için bir araçtır. Aslolan hukuktur, hukukun amacı adaleti gerçekleştirmektir. Tabi, bunu gerçekleştirirken de araçları önemlidir. Dolayısıyla kanunların sürekli değişmesi söz konusudur ama hukuk değişmez, adalet değişmez. Kanunlar yeni ihtiyaçlara göre uyarlanarak hukukun adil biçimde adaletin adil biçimde tecelli edilmesini sağlar" dedi.

Program fotoğraf çekiminin ardından noktalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
