Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat

Gayrimenkul zengini Besa Holding'in sahibi Salih Bezici'nin oğlu Efe Bezci ile Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerinde Mansur Yavaş'a kaybeden ve Keçiören belediyesinin eski belediye başkanı olan Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok ile evlendi. Daha önce iki evlilik yaptığı bilinen Efe Bezci, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Düğüne milletvekili, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Düğünde ayrıca sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Ebru Yaşar ve Altay sahne aldı.