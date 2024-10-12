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Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat

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Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok ile eski ATO Başkanı Salih Bezci'nin oğlu Besa Holding'in genç patronu Efe Bezci, Ankara'da düzenlenen düğünle evlendi.

Gayrimenkul zengini Besa Holding'in sahibi Salih Bezici'nin oğlu Efe Bezci ile Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerinde Mansur Yavaş'a kaybeden ve Keçiören belediyesinin eski belediye başkanı olan Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok ile evlendi. Daha önce iki evlilik yaptığı bilinen Efe Bezci, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.

Ankara siyasetinin konuştuğu evlilikDüğüne milletvekili, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Ankara siyasetinin konuştuğu evlilikDüğünde ayrıca sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Ebru Yaşar ve Altay sahne aldı.

Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
Kaynak: Haberler.com / Politika

Turgut Altınok Salih Bezci Politika Evlilik Güncel Ankara

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Yorumlar (7)

masteng aston:

Sirket hazirmi ihaleler icin.

34
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Sebati Can:

Çok laf yalansız çok mal haramsız olmaz.

6
1
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MEMOLLİ null:

asgari ücret li olması lazımdı damadın

7
0
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Çukurovalı:

Para parayı çekermiş.

5
0
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Hakan Acar:

Maşallah sorsanız hepsi dindar ama gelin hanım da dekolteyi seviyormuş. Olsun dekolte sever dindar da olur.... Yeter ki siz haricinizdeki yargılayın sizin yaptığınız önemli değil.

0
0
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Hakan:

damat bununla evlensem parami 10a katlarim demistir.

0
0
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ilhan fikirdanis:

fakire mi verecekti :)

0
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