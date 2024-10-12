Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
Eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok ile eski ATO Başkanı Salih Bezci'nin oğlu Besa Holding'in genç patronu Efe Bezci, Ankara'da düzenlenen düğünle evlendi.
Gayrimenkul zengini Besa Holding'in sahibi Salih Bezici'nin oğlu Efe Bezci ile Ankara Büyükşehir Belediye seçimlerinde Mansur Yavaş'a kaybeden ve Keçiören belediyesinin eski belediye başkanı olan Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok ile evlendi. Daha önce iki evlilik yaptığı bilinen Efe Bezci, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı.