AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve Çubuk Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda tarım ve hayvancılık konuları ele alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2. Bölge Tarım Çalıştayı düzenlendi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından organize edilen ve Çubuk Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçenin toprak ve arazi yapısıyla doğal güzellikleriyle topografya ve iklimsel özellikleriyle başkentin tarımsal üretim merkezi olduğunu söyledi.

Tarım arazilerinin korunması gerektiğini, toprak ve doğanın tahribinin ve kirlenmesinin engellenmesi gerektiğini vurgulayan Demirbaş, ilçede üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve üreticilerin karlılığının artırılması amacıyla mutlaka tarıma dayalı organize sanayi bölgesi oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Demirbaş, üretim planlamalarının doğru yapılması ve arazinin ekime hazırlanmasından başlayarak hasadına kadara olan süreçte rehberlik, kontrol ve eğitimlerin yetkin kişiler tarafından verilmesi gerektiğin dile getirerek, "Üretim sonrası pazarlama konusunda da destek verilmesi gerekmektedir. Ayrıca ilçemizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla bir dizi projeler yapılması gerekiyor. Bunlardan en önemlileri; sulama göletleri yapılması, yöresel ürünler üretim depolama ve pazarlama tesisi, gastronomi merkezi, yöresel ürünler pazarlama tesisi, et entegre mezbaha tesisi, soğuk hava deposu, arıcılığın yaygınlaştırılması gibi projeler hayata geçirilmelidir." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da tarım ve hayvancılığın önemine değinerek, "Taleplerinizi peyderpey Bakanlığa iletiyoruz. Bakanlığın belli bir bütçesi var. Bunun en etkili, verimli kullanılması için biz de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise hükümetin tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalardan bahsetti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, çalıştayda not aldıkları görüş, öneri ve sorunları ilgili bakanlara ileteceklerini, hepsini çözüme ulaştırmak için çalışacaklarını kaydetti.

Tarım ve hayvancılığın masaya yatırıldığı çalıştaya, ilçe belediye başkanları ve yardımcıları ile ziraat odaları başkanları katıldı.