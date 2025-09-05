Ankara'da 'Pakistan Savunma ve Şehitler Günü' programı

Ankara'da Pakistan Büyükelçiliği tarafından "Savunma ve Şehitler Günü" programı düzenlendi.

Pakistan Savunma ve Şehitler Günü programına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, bürokratlar, sivil toplum kuruşları temsilcileri ve Pakistanlı vatandaşlar katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunması ile başladı. Programda konuşan Bakan Güler, "Bu anlamlı gün vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Nazik davetiniz için de şükranlarımı sunuyorum. Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın savunma ve şehitler gününü en içten dileklerimle kutluyor. Pakistan halkına selam ve saygılarımı iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını ve muhabbetlerini getirdiğimi özellikle belirtmek isterim. Bu vesileyle Pakistan'ın bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitleri ve büyük bir fedakarlıkla mücadele etmiş kahraman gazileri rahmet ve minnet yat ediyorum" dedi.

Pakistan ve Türkiye dostluğuna vurgu yapan Bakan Güler, "Pakistan bölgesel ve küresel dengelerde söz sahibi olan barış, güvenlik istikrarın sağlanmasında etkin roller üstlenen önemli bir aktördür. Özellikle son yıllarda gerek ekonomik kalkınma hamleleri gerekse savunma ve dış politik alanlarındaki vizyoner yaklaşımlarıyla uluslararası sistemdeki yerini her geçen gün daha da güçlendirmektedir. Türkiye olarak köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Pakistan'ın bu güçlü ilerleyişini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Bizim için Pakistan dost bir devletten öte sarsılmaz kardeşliğimizin ortak kader anlayışımızın ve dayanışma ruhumuzun bir eşidir. Bu yönüyle Türk milletinin gönlünde Pakistan'ın yeri her zaman ayrıdır ve kıymetlidir. Aramızdaki güçlü bağlar bugün de somut iş birlikleri ve çok yönlü ortaklıklarla sürekli olarak güçlenmektedir" diye konuştu.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile askeri eğitim ve tatbikat gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Güler, "Dost Pakistan Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte gerçekleştirdiğimiz askeri eğitim ve tatbikatlardan savunma sanayi projelerine kadar savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi ve tecrübe paylaşımımızı en üst seviyelere çıkardık. Aynı şekilde ticaretten teknolojiye kadar uzanan geniş bir alanda yürüttüğümüz çalışmalar yakın iş birliğimizin nedenli etkin olduğunu ve geleceğe birlikte yürüme irademizi de açıkça ortaya koymaktadır. Kıymetli konuklar Türkiye ve Pakistan arasındaki stratejik ortaklık doğrultusunda özellikle savunma sanayi alanında birçok projeyi başarıyla sürdürmekteyiz. Bilhassa Nijer projesi kapsamında inşa edilen gemiler hem birlikte çalışabilirliğimizi hem de umut olurda verince neleri başarabileceğimizi açıkça ortaya koymuştur. Bu şekilde sonuç odaklı ortak projelerin yürütülmesinin yanı sıra ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven esaslı yaklaşım ve yeni kapsamlı iş birliklerine de zemin hazırlamaktadır. Türkiye ve Pakistan'ın her geçen gün daha da güçlenen emek taşlığı sadece ülkelerimiz için değil aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar açısından da kritik önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Haftaya Pakistan'a ziyaret planladığını söyleyen Bakan Güler, "Önümüzdeki hafta Pakistan'ı bir ziyaret gerçekleştirerek iş birliğimizi artırmaya yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Pakistan'ın savunma ve şehitler gününü bir kez daha kutluyor. Dost ve kardeş Pakistan halkına sağlık, başarı ve esenlikler diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Junaid ise, "Pakistan'ın yanında her daim duran Türk kardeşlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye ile tarihi, stratejik ve kapsamlı ikili ilişkilerimizden gurur duyuyoruz. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki gelişen savunma bağları ve mükemmel iş birliği, kardeşliğimizin sağlam bir dayanağıdır ve bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bugün burada bizimle olduğunuz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Bu özel gün, sadece geçmiş fedakarlıkları hatırlamak değil aynı zamanda birliğimizi ve milli karakterimizi yeniden teyit etmektir. Zorluklar karşısında dirençli, gücü elinde bulundururken sorumlu, barış arayışında ise kararlı. Şehitlerimizi anarken ve savunucularımızı kutlarken geleceğe iyimserlikle bakıyoruz, bölgesel iş birliği, karşılıklı anlayış ve ortak güvenliğe dayalı bir geleceğe" dedi. - ANKARA