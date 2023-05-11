Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan seçim sonrası çağrısı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, "Seçim akşamı bittikten sonra seçilen cumhurbaşkanının şunu söylemesi lazım; 'Bir seçim yarışı yaşandı bitti, halkımız iradesini belli etti. Bundan sonra hep birlikte kardeş gibi yaşayacağız.' Çünkü siyasi tartışmalar sertleştikçe, gerginleştikçe insanlar birbirlerine kötü şeylerle itham etmeye başlayınca yarın seçimden sonra herkes komşuluğuna devam edecek. Bir yönetim değişecek diye bu kadar insanları birbirine kutuplaştırmamak lazım" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çankırı'da miting düzenledi. Seçimden sonra sakin kalınması gerektiğini belirten Yavaş, "Seçim akşamı bittikten sonra seçilen cumhurbaşkanının şunu söylemesi lazım; 'Bir seçim yarışı yaşandı bitti halkımız iradesini belli etti. Bundan sonra hep birlikte kardeş gibi yaşayacağız.' Çünkü siyasi tartışmalar sertleştikçe, gerginleştikçe insanlar birbirlerine kötü şeylerle itham etmeye başlayınca yarın seçimden sonra herkes komşuluğuna devam edecek, esnaf komşuluğuna devam edecek, bürokraside insanlar merhabalaşmaya devam edecek. Bir yönetim değişecek diye bu kadar insanları birbirine kutuplaştırmamak lazım. Daha önce Gazeteci Murat Ağırel yazdı. Baktılar anketler kötü. Daha sonra Sayın Meral Akşener söyledi, 'İmralı'ya bir tane hakim gönderdiler' diye. Şimdi de dün Mardin'in eski Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk itiraf etti, 'İmralı'ya heyet gitti destek istemeye gitti' diye söyledi. Şimdi ben bunu söylemek istemezdim ama şunu hatırlıyorum; iktidar olabilmek için iktidarda kalabilmek için 'gerekirse papaz cübbesi bile giyeriz' demişlerdi. Bunu hatırlıyorum. Allah kimseyi o hale düşürmesin" diye konuştu.

İktidarı eleştiren Yavaş, "Diyorlar ki; terörle iş birliği yapılıyor. Bırakın Allah aşkına. Bu suçlamayı İstanbul seçiminde yaptınız. Diyor ki Soylu, '85 tane terörist kaldı dağlarda ayakkabı numaralarına kadar biliyorum' diyor. Peki, sen senin gibi düşünmeyen sana oy vermeyen ve bu nedenle suçladığın bu kadar insanı 30 milyonu nasıl terörist ilan ediyorsun? Bu terör örgütünün, PKK'nın reklamı değil de nedir Allah aşkına? Oy versin vermesin bugüne kadar Cumhur İttifakı'na karşı hiçbiri yediği tek kötü lafı yok. Ama maşallah yemediğimiz laf yok. Net bir şekilde söylüyorum; HDP'nin yöneticilerinin içerisinde PKK'nın uzantısı vardır. Onlarla bizim işimiz olmaz. Onlar da kendi tabanlarını ikna etmek için yok Öcalan çıkacak yok şunlar özgürlük alacak. Geçin kardeşim. O bebek katili biz bu Türkiye'de yaşadığımız müddetçe hiçbir şekilde cezasını çekmeden hapisten çıkamaz. Sonuna kadar cezasını çekecek. Ne kadar kan döken varsa hepsi cezasını çekecek. Ama siz bir Müslüman olarak hem muhafazakar geçineceksiniz hem de sahte afişler dağıtacaksınız mutabakat metninde olmayan genel başkanların ağzından çıkmayan şeylerle karalayacaksınız. Niye? Düzen devam etsin diye. Yakışıyor mu bir Müslümana bunlar?" dedi.