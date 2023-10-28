Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Bayramı programına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ufuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Cumhuriyet Erdemdir" adlı kitabın tanıtımının da yapıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına katıldı. Başkan Mansur Yavaş, "Geçmişi unutmadan Ankara'nın kıymetini, başkent oluşunu unutmadan Cumhuriyetimizi coşkuyla kutluyoruz. Ankara'nın her yerinde gösterilerle Cumhuriyet fikrinin unutulmadığını herkese göstermek, bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla basılan "Cumhuriyet Erdemdir" adlı kitabın tanıtımının yapıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Ufuk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Programa; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyet Erdemdir" kitabının editörü Doç. Dr. Rezzan Ünalp ile eserin ortaya çıkmasına katkı sağlayan yazarlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YAVAŞ: "BİZ GEZDİĞİMİZ HER YERDE ATATÜRK'ÜN İZİNİ GÖRÜYORUZ"

Konuşmasında özellikle öğrencilere seslenen Mansur Yavaş, "Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Ben Ankara Büyükşehir Belediye başkanıyım, bu benim için öyle bir şeref ki… Biz gezdiğimiz her yerde Atatürk'ün izini görüyoruz, Birinci Meclisi görüyoruz Cumhuriyet'in kurulduğu yer, ilan edildiği yer. Hemen altında Büyükşehir'in kullandığı Gençlik Parkı var. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yapılmış bir yer. Atatürk Orman Çiftliği'ne gidiyoruz orada bazı faaliyetlerimiz var. Oralarda Mustafa Kemal Atatürk bizzat adımlayarak bir bataklığı imal ederek tarımın önünü açıyor" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİ COŞKUYLA KUTLUYORUZ"

Yavaş, Başkentteki 100. yıl kutlamaları ile ilgili şöyle konuştu:

"Bizler geçmişi unutmadan; Ankara'nın kıymetini, başkent oluşunu unutmadan Cumhuriyetimizi coşkuyla kutluyoruz. Ankara'nın her yerinde gösterilerle Cumhuriyet fikrinin unutulmadığını herkese göstermek, bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Kardeş başkentlerimizden gelenler var onlar da bizimle birlikte 100. yılı kutluyor."

"YAŞASIN CUMHURİYET, İLELEBET CUMHURİYET"

Başkent Ankara'yı dünyadaki gelişmiş başkentlerle yarışır hale getireceklerinin altını çizen Yavaş,"Orta Doğu'nun halini görüyorsunuz sevgili gençler… Ne mutlu ki vatanımız var, bayrağımız var bu cumhuriyeti kurup bize emanet eden insanlar var. Unutmamız mümkün mü bunları… İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak. Bizler sahip çıkacağız ve inşallah gelecek yüzyıllara Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i ve şu anda yönettiğimiz başkenti dünyadaki gelişmiş başkentlerle yarışır, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine uygun bir şekilde, dünyaya yarışır şekilde getirmek de benim görevim, burada sizlerle, gençlerle birlikte inşallah başaracağız. Yaşasın Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet diyorum. Nice yüzyıllara…" diyerek konuşmasını tamamladı.