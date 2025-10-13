Anıtkabir'deki törene damga vuran görüntü: Yavaş ve soruşturma izni isteyen başsavcı yan yana

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" iddialarıyla soruşturma izni talebi gündemdeki yerini korurken, Yavaş bugün Ankara Valisi Vasip Şahin ve Başsavcı Gökhan Karaköse ile birlikte Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma dosyasında yeni bir adım attı. Savcılık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse

"GİZLEYECEK, SAKLAYACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Soruşturma talebine ilişkin yaptığı açıklamada şeffaflık vurgusu yapan Yavaş, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığından izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

ANITKABİR'DE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Bugün Ankara'nın Başkent oluşunun 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birlikte katıldı. Üçlü, törenin ardından Anıtkabir Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Soruşturma tartışmalarının gölgesinde gelen bu görüntü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.