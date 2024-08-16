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Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü

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TBMM Genel Kurulu bugün Can Atalay oturumu için toplanırken gergin anlar yaşandı. TİP Milletvekili Ahmet Şık ile AK Partili vekiller arasında kavga çıkarken Şık'a ilk yumruk İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Özalan'ın Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü de ortaya çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'da özel oturumla toplandı. Oturumun başında Ahmet Şık'ın konuşmasından sonra çıkan tartışmaların ardından görüşmelere 15 dakika ara verildi. Verilen ara sırasında AK Partili milletvekilleri ve TİP milletvekilleri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olay anında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık'ı yumrukladı.

Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Yumrukların havada uçuştuğu kavga anında Ahmet Şık'a yumruk atan eski futbolcu ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın daha önce TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin görüntüleri gündem oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Fehmi Alpay Özalan Tbmm Genel Kurulu Milletvekili Ahmet Şık AK Parti İzmir Kavga Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (26)

Serkan Taşdemir:

Eller dert görmesin

194
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Abdurrahman Dogru:

Alpay Özalan sen de pilin bitecek bir gün sen de yiğit bulut gibi bir kenara içileceksin merak etme

150
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Hamdi Solar:

Alpay adamsın??????????????

137
112
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Ercan Aybuğa:

çöp kağıdı gibi savrulmuş helal Alpay :)

146
68
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Osman YILDIRIM:

Yumruk yok laaa üfledi sadece

135
56
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dikduran adam:

şimdi daha şık olmuştur ahmet

106
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Mustafa Yılmaz:

Ellerine sağlik alpay

87
51
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Ömer Mahti:

Ellerine sağlık

82
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İsmet Yildirim:

Nasıl bir ülke olduk cehalet doluuuu

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SERVET BİLGİN:

MECLİSTE SİLAH YASAKMI

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