Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumrukladığı anın en net görüntüsü

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'da özel oturumla toplandı. Oturumun başında Ahmet Şık'ın konuşmasından sonra çıkan tartışmaların ardından görüşmelere 15 dakika ara verildi. Verilen ara sırasında AK Partili milletvekilleri ve TİP milletvekilleri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olay anında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ahmet Şık'ı yumrukladı.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Yumrukların havada uçuştuğu kavga anında Ahmet Şık'a yumruk atan eski futbolcu ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın daha önce TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin görüntüleri gündem oldu.