Almanya, Orta Doğu'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan Almanya vatandaşlarını ülkeye getirmek için Suudi Arabistan ve Umman'a sivil uçaklar göndermeye hazırlandıklarını bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Berlin'de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın verdiği karşılık sonrası Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Wadephul, sabah saatlerinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile birlikte Dışişleri Bakanlığı'nda oluşturulan kriz masası toplantısına katıldıklarını belirtti. Wadephul, söz konusu toplantıda özellikle İran'daki savaş nedeniyle Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan Alman turistlerin ülkeye getirilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti. "Vatandaşlarımızın güvenliği bizim için en büyük önceliktir" diyen Wadephul, bölgede hava sahasının kapatılmış olmasına vurgu yaptı. Bölgede mahsur kalanların bulundukları ülkeden tahliye olabilecekleri diğer ülkeye karayoluyla geçiş yapabileceklerine dikkat çeken Wadephul, bunun için Umman'ın başkenti Maskat, Katar'ın başkenti Doha ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye kriz destek ekiplerinin gönderildiğini açıkladı.

Orta Doğu'daki Alman turistlerin tahliyeleri için özel hava yolu şirketlerle görüşmelerde bulunduklarını belirten Wadephul, "Özellikle yaşlılar, hamileler ve çocuklar olmak üzere savunmasız gruplar için mümkün olan en kısa sürede havacılık sektöründeki uçakları hava sahasının açık olduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Umman'ın başkenti Maskat'a göndereceğiz. Burada dikkatli bir şekilde hazırlık yapmamız gerektiği açıktır" dedi.

"Tüm bunlar yetmezse, gerekirse Alman Silahlı Kuvvetlerine başvuracağız"

Wadephul, ikinci aşamadaki planlarının müşterilerini eve geri getirmekle sorumlu seyahat sektörü ile yakın işbirliği içinde çalışarak bunun mümkün olmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bunun da şu aşamada zor olduğunu ancak çabaların devam ettiğini kaydeden Wadephul, "Tüm bunlar yetmezse, gerekirse Alman Silahlı Kuvvetlerine (Bundeswehr) başvuracağız" dedi.

"Hedefimiz açık. Bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği"

Bölge ülkelerinin dışişleri bakanları ile sürekli iletişim halinde olduğunu kaydeden Wadephul, "Hedefimiz açık. Bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği, İran'ın Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemesi ve şu anda çok uzak bir ihtimal gibi görünse de bölgedeki ve özellikle İran'daki insanların geleceğini kendileri belirleyebilecekleri barışçıl bir gelecek" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, bu sabah yaptığı açıklamada hava sahasının kapalı olması nedeniyle Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan Almanya vatandaşlarını tahliye edemeyeceklerini açıklamıştı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, en az 10 bin Alman'ın bölgede bulunduğunun varsayıldığını belirtirken, Almanya Seyahat Acentaları Birliği (DRV) rezervasyon verilerine göre bu sayının 30 bin civarında olabileceğinin değerlendirildiğini açıklamıştı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı