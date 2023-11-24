Almanya'nın Paris Büyükelçisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü Ziyaret Etti

Almanya'nın Paris Büyükelçisi iken 2020 yılında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanlığı görevine atanan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve heyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyarette birkaç gündür Muğla'da çeşitli etkinliklere katıldıklarını ve korunmuş yapısı, tarihi dokusu ile Muğla'yı çok beğendiğini söyledi. Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut; "Öncelikle bizleri ağırladığınız tarihi belediye binanızı ve yapısını çok beğendim. Muğla genelinde yapıların korunmuş olması da ayrıca güzel. Muğla'da birkaç gündür çeşitli etkinliklere katıldık. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin denizleri korumak için yaptığı çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk ve çok etkilendik. Temiz deniz, temiz çevre ile mümkün. Atıkları ne kadar azaltırsak hem denizleri hem çevremizi korumuş oluruz. Gelecek nesillerin çevre konusunda farkındalığının artması çok önemli ve doğanın kendini geri getirebileceğini, yenileyebileceğini asla unutmayalım" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla'nın tarihi dokusu, dantel gibi kıyıları, doğal güzellikleri ile çok özel bir şehir olduğunu söyledi ve bu şehri korumak için imardan, çevreye, altyapıdan yenilenebilir enerjiye birçok çevreci yatırımı hayata geçirdiklerini, daha yaşanabilir Muğla'yı geleceğe miras bırakmak istediklerini belirtti.

Başkan Gürün; "İçinde bulunduğumuz Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yaklaşık 155 yıllık tarihi bir bina. Burada sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yaşadığımız şehir Muğla'yı geleceğe koruyarak miras bırakmak için çok hassasız. Özellikle imar, çevre, altyapı, yenilenebilir enerji konularında büyük projelerimiz var. Muğla'nın tarihi dokusunu korumak için büyük mücadele veriyoruz. Eski yapılarımızı restore ediyor, geçmişle gelecek arasında yaşayan köprü olmasını sağlıyoruz. Muğla'da imar konusunda 2 ve 4 kat imar izinleri ile nefes alan bir şehir ortaya çıkardık. Altyapı eksiklerini tamamlayarak kanalizasyon ve arıtmaları ile modern bir şehirde vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu yaşamalarını istiyoruz. Örneğin arıtma tesislerimizde arıtılan sularımızı yeşil alan sulamalarında kullanarak suyumuzun geri dönüşümünü sağlıyoruz. Sizlerin de inceleme fırsatı bulduğu kıyılarımızdan teknelerle atık topluyoruz. Muğla Akdeniz'e komşu 9 ülkeden daha fazla kıyı uzunluğuna sahip, dantela gibi kıyıları olan, mavi yolculuğun başladığı bir şehir. Bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Muğla bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA