Haberler

Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus gemilerini vurmasının ardından Avrupa ile Moskova arasında gerilim bir kez daha tırmanırken, Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Almanya Hava Kuvvetleri, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek ve Rus hava ihlallerine karşı önlem amacıyla Polonya'ya 150 asker ve Eurofighter savaş uçakları konuşlandırdı.

Almanya Hava Kuvvetleri, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek için Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve birkaç Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı.

ALMANYA, POLONYA'DA EUROFIGHTER'LARI KONULANDIRDI

Almanya, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek için yeni savaş uçakları ve askerler görevlendirdi. Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya Hava Kuvvetleri'ne bağlı aralarında pilot, teknisyen, güvenlik personeli ve askeri polisin de olduğu yaklaşık 150 kişilik ekibin Polonya'da görevlendirildiği aktarıldı.

Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

Açıklamada, söz konusu personelin yanı sıra Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Nörvenich Hava Üssü'nden birkaç Eurofighter savaş uçağının da Polonya'nın Malbork Askeri Havaalanı'na gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın Rus savaş uçaklarının Baltık Denizi bölgesinde hava sahası ihlalleri ve insansız hava araçlarının (İHA) NATO topraklarına girmesini önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirildi.

Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

"NATO'YA GÜÇLÜ BİR DESTEK MESAJI DAHA GÖNDERİYORUZ"

Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Holger Neumann, "Bu görevle ağustos ayından beri Romanya'da konuşlu Hızlı Müdahale Uyarı (QRA) filomuza ek olarak askerlerimiz İttifakın doğu kanadının korunmasına değerli bir katkı daha sağlıyor. Böylece komşu ülke Polonya'ya ve genel olarak NATO'ya güçlü bir destek mesajı daha gönderiyoruz" dedi.

Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

Almanya'nın Polonya'da konuşlandırdığı yeni birlik ve Eurofighter savaş uçaklarının ilk aşamada gelecek yılın mart ayına kadar görevde kalması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Rusya yok edilmediği sürece , Putin Türkiye'ye de saldıracak. Durum vahim!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isim affediliyor

İkisinden biri affediliyor
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
Muhalefet partilerinin asgari ücret zammı talebi! Rekor DEM Parti'de

İşte muhalefetin asgari ücret için zam talebi! Rekor DEM Parti'de
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isim affediliyor

İkisinden biri affediliyor
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart aranıyor

Çekilişsiz kurasız konut projesine başvurular başladı! Tek şart var
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı, şikayet yağınca evinden alındı
Gazze'de İsrail destekçisi çete lideri öldürüldü!

Gazze'de İsrail destekçisi çete lideri öldürüldü!
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.