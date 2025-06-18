Almanya, Fransa ve İngiltere, İran ile Cenevre'de Görüşecek

Almanya, Fransa, İngiltere'nin 20 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ederken, Avrupa Birliği (AB) ile 3 Avrupa ülkesi İran ile masaya oturacağı öne sürüldü. Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya, Fransa, İngiltere'nin 20 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştireceği iddia edildi. Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılacağı aktarıldı. Toplantıda, İran tarafının nükleer programını sadece sivil amaçlar için kullanacağına dair vereceği garantilerin ele alınacağı öne sürüldü.

Alman diplomatik kaynaklar, Cenevre'de Almanya, Fransa ve İngiltere ile AB'nin ilk olarak kendi aralarında bir toplantı yapacağını ardından İran tarafıyla ikinci bir toplantı düzenleyeceğini ifade etti.

ABD ile koordineli olarak Cenevre'deki Almanya Daimi Temsilciliği'nde yapılması planlanan toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Trump, diploması kapısını açık bırakmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da son yaptığı açıklamada, İran ile görüşmelere açık olduğunu belirtmiş, "Onlarla görüşme kapısını kapatmadım. Ama oradan çıkmaları zor. Bir tanesi gelmek istiyor ama bombalar her yere düşüyor, çıkamıyor" ifadelerini kullanmıştı. - BERLİN