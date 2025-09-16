Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: "Gazze'de başlatılan kara saldırısı tamamen yanlış"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırısına tepki göstererek, " Gazze'ye yönelik yeni saldırının tamamen yanlış bir adım olduğunu çok net bir şekilde ifade ettik. Bunu reddediyoruz ve bunu İsrail hükümetine de açıkça belirttik" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard Berlin'de bir araya geldi. Görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırısına tepki gösterdi. Dışişleri bakanları bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Gazze'deki acıların sona erdirilmesi gerektiğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul,, "Ateşkes ilan edilmesi, halkın yeterli insani yardıma kavuşması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini defalarca vurguladık. Gazze'ye yönelik yeni saldırının bu açıdan tamamen yanlış bir adım olduğunu da çok net bir şekilde ifade ettik. Bunu reddediyoruz ve bunu İsrail hükümetine de açıkça belirttik. Bu nedenle İsrail hükümetine ve Hamas'a da bir kez daha acil bir çağrıda bulunuyoruz. Şimdi ateşkes, müzakereler ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin bir anlaşma yolunu aramak için temas kurmalıyız. Şu anda doğru yol budur, çatışmanın askeri olarak sürdürülmesi değil" diye konuştu.

"İki devletli bir çözümün mümkün olması gerektiği görüşündeyiz"

Alman Bakan Wadephul, "Federal Alman hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ve İsrail hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak etme ihtimalini göz önünde bulundurarak durumu yeniden değerlendirilecektir. Her iki durumda da tutumumuz çok açıktır. İlhaklar uluslararası hukuka aykırıdır ve bizim tarafımızdan siyasi bir tepki gerektirecektir" dedi.

Almanya'nın Hamas ile mücadelesinde İsrail'in yanında durduğunu vurgulayan Johann Wadephul, "Ancak bu mücadelenin hangi araçlarla ve ne pahasına yürütüldüğünü yakından takip ediyoruz ve bu nedenle Gazze'deki insani durumun kabul edilemez olduğunu ve Gazze'yi ele geçirme hedefiyle çatışmanın sürdürülmesinin de kabul edilemez olduğunu çok net bir şekilde ifade ettik. Filistin devletini şu anda tanımama konusunda tutumumuz değişmedi, ancak iki devletli bir çözümün mümkün olması gerektiği görüşündeyiz. Bu anlamda, bu tutumumuz açıkça İsrail'in yanında olmakla birlikte, İsrail hükümetine sorunu çözmeye çalıştığı yolun Almanya'nın görüşüne göre şu anda doğru yol olmadığını açıkça belirtiyoruz" şeklinde konuştu.

"BM'nin İsrail'in soykırım yaptığına ilişkin raporu endişe verici"

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, 22 Eylül'de ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında aralarında Fransa'nın da bulunduğu birçok ülkenin Filistin'i devlet olarak tanınmasına yönelik gerçekleştireceği konferansa katılacağını da sözlerine ekledi.

Wadephul, gazetecilerin sorusu üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım işlediğine yönelik raporundaki tespitlerin son derece endişe verici olduğunu söyledi.

"Putin'e net sınırlar çizmediğimiz sürece provokasyonlarına devam edecektir"

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal etmesini de ele aldıklarını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının azalmadan devam ettiğini belirten Wadephul, "Kremlin şehirleri bombalıyor, elektrik şebekelerini tahrip ediyor, çocukları kaçırıyor. Açıkça özgür bir ülkeyi yok etmek amacıyla savaş yürütüyor. Ukrayna'yı gerektiği kadar, mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde, silah, eğitim, güvenlik garantileri ve Rusya'ya yönelik yaptırımlarla desteklemeye devam etmeliyiz. Bunların hepsi, kendi güvenliğimiz için de vazgeçilmez yatırımlardır, çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya karşı zaferi barış getirmeyecek, sadece yeni saldırılara davetiye çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) ile son günlerde Polonya ve Romanya hava sahasını ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Wadephul, "Rusya'nın hava sahası ihlalleri ile yaptığı saldırılarla bir kez daha ortaya koydu ki Putin, biz ona net sınırlar çizmediğimiz sürece provokasyonlara ve tırmanışa devam edecektir. Polonya ve Romanya'nın egemenlik haklarının ihlali, Rus İHA'larının NATO topraklarına girmesi, Putin'in şu günlerde barış istemediğini, aksine çatışmanın tırmanmasını teşvik ettiğini hepimize bir kez daha açıkça gösterdi" diye konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'ya karşı caydırıcılık, askeri güç ve birlikte hareket etme yoluyla tepki konulabileceğini belirterek Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketine işaret etti.

"İsrail hükümetine baskı yapmamız gerektiğini açıkça belirttik"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard da Ukrayna savaşı ve tehditler sonrası Rusya'ya yönelik atılan adımlarda ülkesinin iş birliğine dikkat çekti. Stenergard, Ukrayna'ya yönelik askeri, ekonomik, siyasi desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Stenergard, İsveç olarak Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları nedeniyle son derece endişeli olduklarını belirterek, "Şiddet yoluyla toprak değişikliği yapmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Gazze'deki durumdan son derece endişeli olduğumuzu ve İsrail hükümetine baskı yapmamız gerektiğini açıkça belirttik. Gazze'deki durumdan son derece endişeliyiz ve İsrail hükümetine Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için baskı yapmalıyız" dedi.

"Soykırımı önlemek ve sona erdirmekle sorumluyuz"

İsveçli Bakan Stenergard, BM'nin İsrail'in Filistin topraklarında soykırım yaptığına ilişkin raporuyla ilgili olarak ise "Soykırımı önlemek veya sona erdirmekle yükümlüyüz ve bu nedenle çok fazla insani yardım sağlıyoruz ve bu nedenle İsrail hükümetine baskı yapmak istiyoruz. Ayrıca İsrail hükümetindeki aşırılıkçı bakanlara yaptırımlar uygulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BERLİN